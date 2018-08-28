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Александр Егоров извинился перед Тихоновым

Александр Егоров извинился перед Тихоновым

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс свои извинения Андрею Тихонову за слова после матча самарцев с "Енисеем":

- Я понимаю, как не просто семье читать все негативные комментарии и ссылки. Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я допустил недопустимые высказывание в адрес его семьи и хочу извиниться перед ним и его семьёй. Я сделал неправильные вещи и публично приношу свои извинения, - передает слова Егорова "Чемпионат"

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Теги: Егоров Тихонов Крылья Советов Енисей
Сегодня, 13:25
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(4)
№9 Написал: александр матасов (Сегодня, 14:30) #
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Отвратительная харя,по вечерам беременных девушек только пугать.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: студия дускай (Сегодня, 14:29) #
  • 0
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похоже не на свое место попал этот человек
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:10) #
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допустил недопустимые
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: Bali4 (Сегодня, 13:59) #
  • +1
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Нельзя доверять человеку у которого десны больше чем зубы. Рожа у него какая то американская. Прям хочется ему виниры сбить.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какая отвратительная рожа


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Слово не воробей, вылетит- не поймаешь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На счет сына Тихонова...тут Егоров облажался на все 100%. Ляпнул против устоев, это не прощается и ему зачтется, не зря начал быстренько извиняться...в этой системе все кумовья и родственники. Газзаевы, Федуны, вот Тихонов и прочие...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да подлеца у него рожа!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:26) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
У него такое... кхе... такая рожа, короче, словно "его по морде били чайником"...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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