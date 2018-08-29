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Сергей Игнашевич: не позвали бы в сборную, я бы закончил "по-тихому"

Сергей Игнашевич: не позвали бы в сборную, я бы закончил "по-тихому"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России рассказал о том, как он принимал решение о завершении своей игровой карьеры:

– Вы доиграли до 39. Честно – допускали вариант остаться?

– Нет. Я еще в январе объявил руководству, что заканчиваю карьеру и собираюсь перейти на тренерскую работу. И прежде чем сделать это, я хорошо подумал.

– Вы бы не остались, даже если бы вам повысили зарплату?

– Дело уже не в деньгах. Здоровье важнее. Я понимаю, что испытывать такие нагрузки в 40 лет – это чрезмерное давление на организм.

– Почему вы так долго не объявляли о завершении карьеры, если всё решили еще в январе?

– Руководство ЦСКА было заинтересовано в том, чтобы мы с братьями Березуцкими продолжили карьеру, поэтому пауза затянулась. Я считал, что это должно быть обоюдное решение – о финальной точке должны объявить и клуб, и я. Мне не хотелось играть на опережение и говорить об этом без согласия клуба.

– Получается, клуб до последнего пытался вас уговорить?

– Вплоть до 30 тура мы находились в подвешенном состоянии: клуб предлагал свои условия, я высказывал свое мнение. Если бы меня не позвали в сборную, я бы закончил "по-тихому", - передает слова бывшего игрока "Чемпионат".

Сергей Игнашевич: футбольная пресса себя дискредитировала

Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться

фото: rusunion.com
Теги: Игнашевич ЦСКА сборная России
Сегодня, 14:19
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:05) #
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online

Ничего, ты еще с Купетовым на ЧМ 2022 будешь основной связкой ЦЗ
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:39) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал===---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
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