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Торбинский возвращается в премьер-лигу

Издание "Спорт-Экспресс" сообщает, что бывший полузащитник сборной России в скором времени войдет в состав клуба премьер-лиги "Енисей". На данный момент, Торбинский выступает за команду ФНЛ "Балтика".

В текущем сезоне Торбинский принял участие в 8 матчах первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.
Теги: Енисей Торбинский
Сегодня, 10:05
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(1)
№6 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Факел»
В скором времени? 1 день трансферного окна остался


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 11:46) #
  • -1
  •  (1)

Не потянет
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И на кой ты нужен тут?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Типа , старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет...Впрочем Енисею виднее..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:58) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Сколько ко ему уже лет? Его ошибкой было,уход из Спартака .

34, даже меньше чем Погребу. Статистика конечно поражает в ФНЛ, вопрос на кой он им? Ну хоть радует что только 2 желтых карточки. Помнится не всегда себя сдерживать умел, видать с опытом и это научился делать...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (4)
online

Сколько ко ему уже лет? Его ошибкой было,уход из Спартака .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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