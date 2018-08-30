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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Торбинский возвращается в премьер-лигу
Издание "Спорт-Экспресс" сообщает, что бывший полузащитник сборной России в скором времени войдет в состав клуба премьер-лиги "Енисей". На данный момент, Торбинский выступает за команду ФНЛ "Балтика".
В текущем сезоне Торбинский принял участие в 8 матчах первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.
В текущем сезоне Торбинский принял участие в 8 матчах первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.
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