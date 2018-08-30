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Эдуард Безуглов: вчера на тренировке Кутепов почувствовал проблемы

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о здоровье Ильи Кутепова.

"Медицинский и тренерский штаб сборной внимательно следит за состоянием всех игроков, входящих в расширенный список команды. Еще в середине августа мы знали о том, что Илья Кутепов в течение недели тренировался по индивидуальной программе в "Спартаке". Затем перед оглашением списка футболистов на сентябрьский сбор он чувствовал себя нормально, в течение определенного периода занимался в общей группе и не испытывал никаких болей.

Именно поэтому Кутепов и получил вызов в сборную. Однако вчера на тренировке игрок почувствовал проблемы в ранее травмированной области, и медицинская служба "Спартака" приняла решение отправить его на дополнительное обследование. К сожалению, это не позволит ему принять участие в ближайших матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону). Со своей стороны желаем Илье скорейшего выздоровления и возвращения в состав национальной команды", - цитирует Безуглова официальный сайт РФС.
Теги: Кутепов Спартак
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