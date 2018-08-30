Массимо Каррера: никогда не просил игроков за 30 млн евро, все равно не купят

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о трансферных делах московского клуба.– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.Я никогда не просил игроков за 30 млн евро, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит – покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же "Манчестер Сити", "Ювентус", другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в "Ювентус", то за сезон в "Юве" мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.– Так все равно не купят, ха-ха.