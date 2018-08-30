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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: никогда не просил игроков за 30 млн евро, все равно не купят
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о трансферных делах московского клуба.
– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из ЛЧ?
– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.
– Первая трансферная кампания при вас у "Спартака" была образцово-показательной. Но потом – Петкович, Роша, Пашалич, Максимович, Ханни… Какое участие вы принимаете в трансферах?
– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.
Я никогда не просил игроков за 30 млн евро, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.
– Может ли клуб, который не тратит десятки миллионов евро каждый год, регулярно добиваться результата? В том числе в еврокубках.
– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит – покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же "Манчестер Сити", "Ювентус", другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.
Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в "Ювентус", то за сезон в "Юве" мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.
– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 млн?
– Так все равно не купят, ха-ха.
Sport24
– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из ЛЧ?
– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.
– Первая трансферная кампания при вас у "Спартака" была образцово-показательной. Но потом – Петкович, Роша, Пашалич, Максимович, Ханни… Какое участие вы принимаете в трансферах?
– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.
Я никогда не просил игроков за 30 млн евро, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.
– Может ли клуб, который не тратит десятки миллионов евро каждый год, регулярно добиваться результата? В том числе в еврокубках.
– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит – покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же "Манчестер Сити", "Ювентус", другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.
Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в "Ювентус", то за сезон в "Юве" мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.
– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 млн?
– Так все равно не купят, ха-ха.
Sport24
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