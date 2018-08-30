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Массимо Каррера: никогда не просил игроков за 30 млн евро, все равно не купят

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о трансферных делах московского клуба.

– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из ЛЧ?

– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.

– Первая трансферная кампания при вас у "Спартака" была образцово-показательной. Но потом – Петкович, Роша, Пашалич, Максимович, Ханни… Какое участие вы принимаете в трансферах?

– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.

Я никогда не просил игроков за 30 млн евро, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.

– Может ли клуб, который не тратит десятки миллионов евро каждый год, регулярно добиваться результата? В том числе в еврокубках.

– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит – покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же "Манчестер Сити", "Ювентус", другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.

Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в "Ювентус", то за сезон в "Юве" мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.

– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 млн?

– Так все равно не купят, ха-ха.

Sport24
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:18
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(3)
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:34) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мы все, друзья, понимаем, итальянец врёт, Федун признавался, что за Луана тридцать выкладывал,


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, покупать дорогих игроков и ежегодно сливаться из ЕК - слишком большая роскошь даже для Федуна!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
эт точно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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