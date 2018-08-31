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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ
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16:12
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Сергей Родионов: если бы Промес не хотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса в "Севилью".
– Промес внес огромный вклад в успехи «Спартака», оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии.
Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к "Спартаку". Он останется в памяти наших болельщиков навсегда.
– 21 миллион евро за Промеса, которые фигурировали в прессе, соответствует действительности? И получит ли "Спартак" бонус от последующей продажи голландца?
– Я о деталях сделки говорить не буду. Это внутренняя кухня. Но важно понимать, что клуб действовал в интересах футболиста, и в своих в том числе.
– Многие связывают его продажу с тем, что не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Насколько такое рассуждение справедливо?
– Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня. Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал.
– Когда началось обсуждение этой темы?
– В прошлом году, когда пошли разговоры о том, что Промес перерос нашу лигу и ему действительно нужно двигаться дальше.
– Когда "Севилья" обратилась в "Спартак"?
– Переговоры были непростые, мы их вели около двух недель.
– Нынешний состав "Спартака" позволяет внутренним резервом компенсировать продажу Квинси?
– Заменить Промеса – сложно. Я говорю банальные вещи, но это так. Найти замену Промесу за один день… Тяжело. Но это даст шанс другим футболистам, которые находятся в структуре клуба. Квинси же к нам тоже не звездой пришел.
"Спорт-Экспресс"
– Промес внес огромный вклад в успехи «Спартака», оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии.
Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к "Спартаку". Он останется в памяти наших болельщиков навсегда.
– 21 миллион евро за Промеса, которые фигурировали в прессе, соответствует действительности? И получит ли "Спартак" бонус от последующей продажи голландца?
– Я о деталях сделки говорить не буду. Это внутренняя кухня. Но важно понимать, что клуб действовал в интересах футболиста, и в своих в том числе.
– Многие связывают его продажу с тем, что не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Насколько такое рассуждение справедливо?
– Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня. Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал.
– Когда началось обсуждение этой темы?
– В прошлом году, когда пошли разговоры о том, что Промес перерос нашу лигу и ему действительно нужно двигаться дальше.
– Когда "Севилья" обратилась в "Спартак"?
– Переговоры были непростые, мы их вели около двух недель.
– Нынешний состав "Спартака" позволяет внутренним резервом компенсировать продажу Квинси?
– Заменить Промеса – сложно. Я говорю банальные вещи, но это так. Найти замену Промесу за один день… Тяжело. Но это даст шанс другим футболистам, которые находятся в структуре клуба. Квинси же к нам тоже не звездой пришел.
"Спорт-Экспресс"
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