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Сергей Родионов: если бы Промес не хотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса в "Севилью".

– Промес внес огромный вклад в успехи «Спартака», оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии.

Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к "Спартаку". Он останется в памяти наших болельщиков навсегда.

– 21 миллион евро за Промеса, которые фигурировали в прессе, соответствует действительности? И получит ли "Спартак" бонус от последующей продажи голландца?

– Я о деталях сделки говорить не буду. Это внутренняя кухня. Но важно понимать, что клуб действовал в интересах футболиста, и в своих в том числе.

– Многие связывают его продажу с тем, что не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Насколько такое рассуждение справедливо?

– Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня. Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал.

– Когда началось обсуждение этой темы?

– В прошлом году, когда пошли разговоры о том, что Промес перерос нашу лигу и ему действительно нужно двигаться дальше.

– Когда "Севилья" обратилась в "Спартак"?

– Переговоры были непростые, мы их вели около двух недель.

– Нынешний состав "Спартака" позволяет внутренним резервом компенсировать продажу Квинси?

– Заменить Промеса – сложно. Я говорю банальные вещи, но это так. Найти замену Промесу за один день… Тяжело. Но это даст шанс другим футболистам, которые находятся в структуре клуба. Квинси же к нам тоже не звездой пришел.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Родионов Промес Спартак
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если-бы бабушка хотела она могла быть дедушкой
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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