Сергей Родионов: если бы Промес не хотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса в "Севилью".– Промес внес огромный вклад в успехи «Спартака», оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии.Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к "Спартаку". Он останется в памяти наших болельщиков навсегда.– Я о деталях сделки говорить не буду. Это внутренняя кухня. Но важно понимать, что клуб действовал в интересах футболиста, и в своих в том числе.– Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня. Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал.– В прошлом году, когда пошли разговоры о том, что Промес перерос нашу лигу и ему действительно нужно двигаться дальше.– Переговоры были непростые, мы их вели около двух недель.– Заменить Промеса – сложно. Я говорю банальные вещи, но это так. Найти замену Промесу за один день… Тяжело. Но это даст шанс другим футболистам, которые находятся в структуре клуба. Квинси же к нам тоже не звездой пришел.