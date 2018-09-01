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Директор по развитию "Крыльев Советов": Миланов захотел остаться в Европе

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал, что бывшего полузащитника ЦСКА Георгия Миланова ждать в Самаре пока не стоит:

- Мы с ним общались, вели переговоры, но Георгий захотел остаться в Европе. К тому же он хочет другие цифры по зарплате, мы столько не в состоянии платить. То, что мы предложили ему, его не устроило. Посмотрим, вдруг у него что-то не получится в Европе, тогда можно будет вернуться к переговорам, - рассказал Шикунов изданию "Спорт-Экспресс".
Теги: Крылья Советов Миланов ЦСКА Шикунов
Сегодня, 12:42
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