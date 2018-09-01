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Роман Бабаев: делаем ставку на молодых игроков (видео)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Уралом" подвел итоги трансферного рынка для армейцев.



- Мне кажется, еще рано подводить какие-то итоги, потому что только время покажет, насколько трансферы оказались удачными. В целом удовлетворены. Удалось больше новичков взять, чем ушло, но выводы делать преждевременно. Мы довольны тем, как сложились трансферы на выход. Трансфер Головина - рекордный для России. Витиньо тоже удачная сделка. Что касается новичков, то это молодые, талантливые футболисты. Надеюсь, все у них получится. Мы делаем ставку на молодых игроков, Гончаренко с ними умеет хорошо работать. Будем надеяться, что все у них получится.

- По Шиманьски почему не получилось? Самые тяжелые переговоры были?

- Я бы так не сказал. Просто было мало времени. К тому же финансовые условия выходили на первый план.

- Рассматриваете еще его кандидатуру?

- Да.

- Какая-то презентация планируется?

- Думаем над этим. Наверное, какую-то небольшую сделаем.

Rusfootball.info
Теги: Бабаев ЦСКА Rвидео
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:36) #
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ЦСКА.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
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