Олег Фоменко: пенальти в ворота "Краснодара" был

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал» (3)
Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал» (3)
19:29
Федор Чалов: не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо (видео) (7)
Федор Чалов: не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо (видео) (7)
19:01
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
18:35
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (2)
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (2)
18:24
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (14)
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (14)
17:23
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
17:05
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
16:52
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
16:35
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Олег Фоменко: пенальти в ворота "Краснодара" был
Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" после победы над "Локомотивом" отметил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота его команды в первом тайме.
- Мы заслуженно победили. Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и смогли в конце дожать соперника.
- Что скажете о голе Сулейманова?
- Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде.
- Верно ли был назначен пенальти?
- Мы были недовольны ошибкой, которая к нему привела. Но сам пенальти назначен верно.
- Мы заслуженно победили. Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и смогли в конце дожать соперника.
- Что скажете о голе Сулейманова?
- Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде.
- Верно ли был назначен пенальти?
- Мы были недовольны ошибкой, которая к нему привела. Но сам пенальти назначен верно.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.