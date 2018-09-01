Олег Фоменко: пенальти в ворота "Краснодара" был

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" после победы над "Локомотивом" отметил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота его команды в первом тайме.- Мы заслуженно победили. Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и смогли в конце дожать соперника.- Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде.- Мы были недовольны ошибкой, которая к нему привела. Но сам пенальти назначен верно.