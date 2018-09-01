Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Олег Фоменко: пенальти в ворота "Краснодара" был

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" после победы над "Локомотивом" отметил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота его команды в первом тайме.

- Мы заслуженно победили. Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и смогли в конце дожать соперника.

- Что скажете о голе Сулейманова?

- Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде.

- Верно ли был назначен пенальти?

- Мы были недовольны ошибкой, которая к нему привела. Но сам пенальти назначен верно.
Теги: Фоменко Краснодар Локомотив
Сегодня, 21:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (0)
online

А другой пенальти ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.