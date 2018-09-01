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Олег Фоменко: "Краснодар" не сбавил обороты и добился итогового успеха

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко похвалил игроков команды по итогам матча 6-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

"Ребята — молодцы, начали матч в агрессивном ключе. Владели мячом, создали множество моментов. Должны были выходить вперёд, но допустили ошибку в обороне и пропустили гол. Но после этого не сбавили обороты и сумели добиться итогового успеха.

Мы планировали атаковать обоими флангами. Сегодня команда вернулась к старой схеме, и Рамирес очень неплохо напрягал оборону соперника.

На "Спартак" и "Локомотив" был хороший настрой, тем более что играли на своём поле. Не могу сказать, что на выезде с "Оренбургом" были проблемы с настроем. Мы боролись до конца и сумели сравнять счёт. Матч на матч не приходится.

Почему не играет Перейра? У него нет проблем со здоровьем, это вопрос конкуренции. В условиях лимита на легионеров нам приходится делать выбор в пользу определённых футболистов.

Куэва? Он выступал в Бразилии, там другой уровень футбола. Да, у него были ошибки, но при этом он сделал передачу на Сулейманова, которая увенчалась забитым голом", - цитирует Фоменко "Чемпионат.сом".
Теги: Фоменко Краснодар Локомотив
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