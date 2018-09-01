Илья Геркус: "Локомотив" разочарован стартом сезона

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражения от "Краснодара" (1:2)."Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьёзно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырёх в добавленное время… Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными", — написал Геркус в твиттере.