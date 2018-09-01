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Илья Геркус: "Локомотив" разочарован стартом сезона

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражения от "Краснодара" (1:2).

"Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьёзно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырёх в добавленное время… Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными", — написал Геркус в твиттере.
Теги: Геркус Локомотив
Вчера, 23:24
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№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну Спартак так начинал все прошлые сезоны, а потом вроде повышенные передачи начали включать. Не ссыте, проводницы, не все потеряно.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:52) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч с одной стороны прав, что хочет сохранить состав, принесший чемпионство прошлом году, а с другой нет.
Миранчуки выдохлись почему-то, у Фарфана не хватает физ. готовности, Ману снова начинает играть сам с собой. Когда он идет в атаку и финтит это одно, когда он прикрывает мяч и отходит назад это совершенно другой Ману.
Гарик в этом году не непроходим, в атаке нет игрока, сковывающего защиту как это делал Ари.
Команде катастрофически не хватает желания борьбы и победы, из команды как-будто выпустили дух.
Если команда не наберет обороты, то в ЛЧ нам придется только отбиваться без особого шанса на результат.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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