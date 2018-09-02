Евгений Кафельников: как же нам в РПЛ не хватает еще одной такой команды, как "Краснодар"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что российскому чемпионату не хватает еще одной такой команды, как "Краснодар", который вчера обыграл "Локомотив" (2:1) в рамках 6-го тура РПЛ."Как же нам не хватает в чемпионате России еще одной такой команды, как "Краснодар", - написал Кафельников в Твиттере.