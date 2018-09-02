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Евгений Кафельников: как же нам в РПЛ не хватает еще одной такой команды, как "Краснодар"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что российскому чемпионату не хватает еще одной такой команды, как "Краснодар", который вчера обыграл "Локомотив" (2:1) в рамках 6-го тура РПЛ.

"Как же нам не хватает в чемпионате России еще одной такой команды, как "Краснодар", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Кафельников Краснодар
Сегодня, 08:40
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2
(1)
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 09:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
самое главное - проиграли Спартаку
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 08:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
В фнл играет вторая!!!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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