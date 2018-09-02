На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото)

В Краснодарском крае на памятнике, посвященным советским футболистам, изобразили аргентинского игрока Лионеля Месси. Монумент посвящен футболистам СССР, которые в 1943 году одержали победу в матче против немецких игроков.Деньги на памятник собирали родственники ветеранов. Список имен участников матча принесли в бюро на листке бумаге. Родственники попросили изобразить на монументе футболиста. В итоге футболистом оказался аргентинский игрок Лионель Месси, а имена на монументе перепутаны, допущены орфографические и фактические ошибки.Через несколько дней плиту заменили и исправили ошибки, однако изображение Месси осталось.