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На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото)

В Краснодарском крае на памятнике, посвященным советским футболистам, изобразили аргентинского игрока Лионеля Месси. Монумент посвящен футболистам СССР, которые в 1943 году одержали победу в матче против немецких игроков.

Деньги на памятник собирали родственники ветеранов. Список имен участников матча принесли в бюро на листке бумаге. Родственники попросили изобразить на монументе футболиста. В итоге футболистом оказался аргентинский игрок Лионель Месси, а имена на монументе перепутаны, допущены орфографические и фактические ошибки.

Через несколько дней плиту заменили и исправили ошибки, однако изображение Месси осталось.

На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото)

"Комсомольская правда"
Теги: Месси
Сегодня, 16:12
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№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:40) #
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«Спартак»
Какой кошмар... Ничего святого...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:40) #
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Все поправлено и сделано честь по чести. Дебилам дерьмо нужно подкинуть.На логотипе РПЛ медведь и что, нужно было воланчик изобразить.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не на том автор заостряет внимание...в наши дни Люди собрали деньги и поставили памятник Героям Великой Отечественной Войны! Только огромный Респект им! А кто на памятнике, Месси или другой великий футболист, главное что-бы не из лагеря подонков, убивавших наш народ.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Алексей БарановАлексей Баранов (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Как обычно это у нас бывает-сделали на от...бись.
Регистрация: 17.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Manowar
Отсюда не видно . Репортёры новый срач запускают ?

Долбоёбам не видно надпись unicef (спонсора "Барселоны") joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Отсюда не видно . Репортёры новый срач запускают ?


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вы говорите, что есть разница кто у нас президент. Если народ настолько тупой...
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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