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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото)
В Краснодарском крае на памятнике, посвященным советским футболистам, изобразили аргентинского игрока Лионеля Месси. Монумент посвящен футболистам СССР, которые в 1943 году одержали победу в матче против немецких игроков.
Деньги на памятник собирали родственники ветеранов. Список имен участников матча принесли в бюро на листке бумаге. Родственники попросили изобразить на монументе футболиста. В итоге футболистом оказался аргентинский игрок Лионель Месси, а имена на монументе перепутаны, допущены орфографические и фактические ошибки.
Через несколько дней плиту заменили и исправили ошибки, однако изображение Месси осталось.
"Комсомольская правда"
Деньги на памятник собирали родственники ветеранов. Список имен участников матча принесли в бюро на листке бумаге. Родственники попросили изобразить на монументе футболиста. В итоге футболистом оказался аргентинский игрок Лионель Месси, а имена на монументе перепутаны, допущены орфографические и фактические ошибки.
Через несколько дней плиту заменили и исправили ошибки, однако изображение Месси осталось.
"Комсомольская правда"
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