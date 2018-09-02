Владимир Рыков: со "Спартаком" яркие игры выходят - то забью, то снежком по голове получу

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (5)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (5)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (17)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (17)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (6)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (6)
13:44
Станислав Черчесов: во время ЧМ-2018 Смолов оказался не в лучшей форме чисто физиологически (3)
Станислав Черчесов: во время ЧМ-2018 Смолов оказался не в лучшей форме чисто физиологически (3)
11:06
Сулейманов – «джокер» круче Хита Лэджера, Рыбус – защитник хуже Игнатьева. Разбор победы «Краснодара» над «Локомотивом» (4)
Сулейманов – «джокер» круче Хита Лэджера, Рыбус – защитник хуже Игнатьева. Разбор победы «Краснодара» над «Локомотивом» (4)
10:45
Триумвират. Обзор 9-го тура ФНЛ (4)
Триумвират. Обзор 9-го тура ФНЛ (4)
10:01
Почему Чалов еще не в сборной? (10)
Почему Чалов еще не в сборной? (10)
09:16
Владислав Радимов: Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша (1)
Владислав Радимов: Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша (1)
Владимир Рыков: со "Спартаком" яркие игры выходят - то забью, то снежком по голове получу
Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал о голе с центра поля в матче пятого тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
"Да ничего не изменилось после того гола. Весь следующий день после матча получал поздравления. Конечно, было очень приятно, но уже с понедельника переключился на подготовку к матчу в Оренбурге.
Ещё в первом тайме заметил, что Максименко играет очень высоко, но не было опасных моментов. А в эпизоде с голом просто увидел, что он снова вышел далеко из ворот. Решил показать, что делаю диагональ, а вместо этого пробил.
Со "Спартаком" у меня часто получаются яркие игры: то гол забью, то пенальти заработаю, то снежком по голове получу. Очень круто, что получилось забить, у нас действительно был безумный, сумасшедший настрой на матч. Помню игру в составе "Томи" в 2014 году, когда мы в меньшинстве победили — 2:1 в Томске, но игры против «Спартака» в форме «Динамо» — это особенное, словами не передать", - цитирует Рыкова "Чемпионат.сом".
"Да ничего не изменилось после того гола. Весь следующий день после матча получал поздравления. Конечно, было очень приятно, но уже с понедельника переключился на подготовку к матчу в Оренбурге.
Ещё в первом тайме заметил, что Максименко играет очень высоко, но не было опасных моментов. А в эпизоде с голом просто увидел, что он снова вышел далеко из ворот. Решил показать, что делаю диагональ, а вместо этого пробил.
Со "Спартаком" у меня часто получаются яркие игры: то гол забью, то пенальти заработаю, то снежком по голове получу. Очень круто, что получилось забить, у нас действительно был безумный, сумасшедший настрой на матч. Помню игру в составе "Томи" в 2014 году, когда мы в меньшинстве победили — 2:1 в Томске, но игры против «Спартака» в форме «Динамо» — это особенное, словами не передать", - цитирует Рыкова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.