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Владимир Рыков: со "Спартаком" яркие игры выходят - то забью, то снежком по голове получу

Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал о голе с центра поля в матче пятого тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).

"Да ничего не изменилось после того гола. Весь следующий день после матча получал поздравления. Конечно, было очень приятно, но уже с понедельника переключился на подготовку к матчу в Оренбурге.

Ещё в первом тайме заметил, что Максименко играет очень высоко, но не было опасных моментов. А в эпизоде с голом просто увидел, что он снова вышел далеко из ворот. Решил показать, что делаю диагональ, а вместо этого пробил.

Со "Спартаком" у меня часто получаются яркие игры: то гол забью, то пенальти заработаю, то снежком по голове получу. Очень круто, что получилось забить, у нас действительно был безумный, сумасшедший настрой на матч. Помню игру в составе "Томи" в 2014 году, когда мы в меньшинстве победили — 2:1 в Томске, но игры против «Спартака» в форме «Динамо» — это особенное, словами не передать", - цитирует Рыкова "Чемпионат.сом".
Теги: Рыков Динамо Спартак
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Гол то красавец .. сразу чувствуется динамовская порода

Поросята то как возбудились - аж целых два хрюка-- минуса..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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