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"Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" спели песню на стадионе "Зенита" (видео)

Болельщики "Спартака" во время гостевого матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли".

Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел на стадионе "Санкт-Петербург", встречу посетили более 61 тысячи болельщиков. Из около 5 тысяч поддерживали красно-белых.

Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:16
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№6 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
MAG554,
тссс, не сглазь!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
№5 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Мощно smiley
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:30) #
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online

Красиво!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
приходим к цивилизационному болению
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:27) #
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Вообще красавчики!!!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:18) #
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online

классно =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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