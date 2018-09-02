"Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" спели песню на стадионе "Зенита" (видео)

Болельщики "Спартака" во время гостевого матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли".Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел на стадионе "Санкт-Петербург", встречу посетили более 61 тысячи болельщиков. Из около 5 тысяч поддерживали красно-белых.