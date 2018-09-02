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Артем Дзюба - о матче со "Спартаком": вы сами все видели, епт

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал нулевую ничью с московским "Спартаком".

"Вы сами все видели, епт", - приводит комментарий Дзюбы Sport24.

Ничья продлила беспроигрышные серии обеих клубов, однако прервала череду "Зенита" из пяти побед подряд. Питерцы возглавляют чемпионат России, набрав 16 очков в шести турах.
Теги: Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 21:53
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№41 Написал: =казылык= (Сегодня, 23:15) #
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online

Цитата: andrej95602
Свиньи отскочили. Без слинявшей макаки полное ничтожество в атаке. А обезьяна на лавке обосновался в Севилье. Даже против Бетиса не пустили на поле satisfied

ряженое шестиместное недоразумение,привет Мусику,который по пустыне ослов гоняет smile
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№40 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не знаю даже какое определение дать этому матчу - не понравились все..
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№39 Написал: stepanmlc (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
шлюxа епт


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№38 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Черный Лис,
Я не спорю, что многие 0-0 заканчивают в АПЛ, но градус куда выше.

Цитата: Manowar

А причём здесь 2 " баранки " ? Игра смотрелась .
Или терег твой феерит ? smile

Мой великий Ахмат уже 2 банки загрузил,
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№37 Написал: Андрей Негодин (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (1)

andrej95602,
а ты потихоньку болей за краснодар

andrej95602,
тебе голову смотрю не отбивали

Blessing,
да не поставил когда зенитовиц на ногу наступил не поставил пенальти
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
№36 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:48) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
это говно может смотреться, если ты никогда не видел матчей АП

Я видел. Многие из них редкостное днище, а отсутствия элемента боления делает их еще скучнее.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№35 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:43) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Manowar,
это говно может смотреться, если ты никогда не видел матчей АПЛ, сразу видно, что ты из деревни)) Мнение колхозников, болеющих за спартак мне неинтересно))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№34 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:42) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: waldemar
ЧТО ЖИГО СЛОМАЛ? СУКА

А что, вашим уже поджопник нелья дать, сразу ломаетесь?

ГОНДОН ,ЧТОБЫ ТАК ТЕБЯ НА УЛИЦЕ СЛОМАЛИ ТАК.

Цитата: andrej95602
Свиньи отскочили. Без слинявшей макаки полное ничтожество в атаке. А обезьяна на лавке обосновался в Севилье. Даже против Бетиса не пустили на поле satisfied

ПЛАКСЫ о чём ВЫ ?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№33 Написал: andrej95602 (Сегодня, 22:39) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Краснодар»
Свиньи отскочили. Без слинявшей макаки полное ничтожество в атаке. А обезьяна на лавке обосновался в Севилье. Даже против Бетиса не пустили на поле satisfied
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№32 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:38) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СуперШтангист
И это говно заявляют, как "матч тура" с двумя баранками. Неудивительно ,что никто не покупает у лохов с комиди клуб.

А причём здесь 2 " баранки " ? Игра смотрелась .
Или терег твой феерит ? smile


--------------------
Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Судья гандон , ставь пенальти и мы выиграли.

Какой ты прыткий, плять,
Цитата: Миша Люберцы
сценарий матча закрутился бы по другому

Да, безусловно, ..., вас постигла бы учесть Минска,- мы там не один, четыре отыгрывали.
Знаешь, пень, сколько у нас волевых побед...., поинтересуйся, пропущенный гол будит в нас зверя.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№30 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
На 5 дней больше отдыхали и всё мало!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№29 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:32) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
ЧТО ЖИГО СЛОМАЛ? СУКА

А что, вашим уже поджопник нелья дать, сразу ломаетесь?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№28 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:31) #
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Терек»
И это говно заявляют, как "матч тура" с двумя баранками. Неудивительно ,что никто не покупает у лохов с комиди клуб.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№27 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Черный Лис (Сегодня, 22:02) # Болеет за:
«Зенит»

Цитата: Zamba
слабая игра, больше руками разводил

Пардон? Его сегодня двое спецом держали, и то не удержали, мог и пас голевой отдать, и забить. Единственно что можно предъявить, это то что после паса Зобнина мяч на свободного Дриусси не отдал, а сам пробил.
Да ладно,надо быть справедливыми до конца- Дзюба сыграл слабо, а как он бездарно распорядился мячом, когда вышли втроём на двух защитников- это надо уметь. А нападающий более высокого уровня без раздумий пробивал бы по воротам, в крайнем случае отдал бы точный пас.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№26 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:30) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ЧТО ЖИГО СЛОМАЛ? СУКА
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№25 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
отскочили, су.ка, и радуются

это щас о ком было? blush

Цитата: Миша Люберцы
удья гандон , ставь пенальти и мы выиграли.

Что, матч бы на 25 минуте закончили? Или у вас такая мегаоборона, что поставили бы непрошибаемый автобус? Дурак ты, Миша...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 22:20) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Blessing]

[quote=Миша Люберцы][quote=Blessing]Понятно Артём, все расстроены.
.А в купе с неистовой радостью свиней, вообще дерьмово.[/quote]
.................................................Как Спартак. не смог обыграть такую куету ? Я блин в шоке... Судья гандон , ставь пенальти и мы выиграли. И никакого эпизода, у вас не было бы и в помине. Потому что, чумазые начинают с центра и все развитие матча в другой плоскости и этого момента ... вообще бы не существовало . Вывод: наш пенальти - естественный, а ваш , из того, чего бы никогда бы не было... пробей Спартак пенальти... Потому что сценарий матча закрутился бы по другому ... И этот момент с Фернандо никогда бы не произошел...[/quote]
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№23 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Копончег, вот всегда к тебе с уважением. Но где мы отскочили??? Вы забили? У вас два стопроцентным было как впрочем и у нас, и???
Не смогли ни вы ни мы. Будь мужчиной. Счёт имхо должен был был быть ничейным. 1-1 получилось 0-0. Не бузи.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№22 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:17) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видели, как судья в очередной раз спас вас, бездырь быдло


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№21 Написал: GPS (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (12)

Пирожки Орзун соси, шлюба...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№20 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Amirovich
ахаах *** свиньи ничьи радуються как победе =))))))))))

Цитата: Кепончег УЕФА
отскочили, су.ка, и радуются

wink


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№19 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:10) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
отскочили, су.ка, и радуются


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№18 Написал: Amirovich (Сегодня, 22:07) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
ахаах *** свиньи ничьи радуються как победе =))))))))))
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№17 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Артем Дзюба - о матче со "Спартаком": вы сами все видели, епт
Как ты, пи.ор деревянный, сломал талантливого парня ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:07) #
  • +3
  •  (9)
online

wir sind die besten,
да,дома вам повезло. на арене получите.!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то всегдашнее красноречие Дзюбы сегодня сократилось до ЁПТ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Слушай, а мясные-то довольны ничейкой...к чему-бы это? smile рад за сегодняшний Зенит, команда волевая и злая, на битву сил хватило, удивительно, значит все у нас получиться! Вперед Зенит, Вперед за Питер! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:03) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
что то про пирожки забыл
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:02) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
слабая игра, больше руками разводил

Пардон? Его сегодня двое спецом держали, и то не удержали, мог и пас голевой отдать, и забить. Единственно что можно предъявить, это то что после паса Зобнина мяч на свободного Дриусси не отдал, а сам пробил.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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