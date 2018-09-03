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Никола Максимович: Кутепов может преуспеть в чемпионате Италии

Бывший защитник "Спартака" Никола Максимович отметил, что Илья Кутепов мог бы выступать в чемпионате Италии:

- Кутепов - настоящий профессионал. Он очень хороший, пластичный защитник. Уверен, в будущем он заявит о себе еще громче. Если Илья продолжит выступать на таком высоком уровне, то может спокойно играть в чемпионате Италии и преуспеть там, - цитируют "Известия" Максимовича.
Теги: Кутепов Спартак Максимович
Сегодня, 09:21
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№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:21) #
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Paolo_Di_Canio,
Операция простая и без последствий, но долгий запрет на нагрузки.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 10:10) #
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online

Кутепову ещё два месяца восстанавливаться
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жиго потеряли до второго круга. Кутепов, срочно на поле!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:25) #
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Что с ним кстате ? долго еще лечится?

Что с Жиго слышно ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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