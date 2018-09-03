Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:41
Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный (6)
Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный (6)
21:33
Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно (4)
Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно (4)
18:06
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
15:32
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
14:04
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
12:24
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (54)
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (54)
Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный
Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", когда Фернандо в штрафной площади попал ногой в лицо Себастьяну Дриусси.
"Эта игра большого накала. Нужно понимать, что пенальти можно назначать только 200-процентный. Вчера многие специалисты говорили о том, что нужно было назначить свободный удар. Во-первых, мы не имеем права назначать свободный удар, который дается только за опасную игру. Опасная игра – это когда нет контакта. Здесь же был контакт. Судью смутило то, что игрок сначала сыграл в мяч.
Не дал пенальти специально, так как раньше не дал "Спартаку"? Это исключено. В футболе минус и минус не дают плюс. Это два минуса. В этой ситуации это 100-процентный пенальти. В футбол так не играют ногами. Тем более нога пошла в лицо шипами.
Но дело в другом. Игра прошла. Никакого шума, никакого скандала по этим моментам не было. Я летел с Дзюбой в одном самолете. Он все прекрасно понял. Я показал на видео эти моменты. Вопросов не было. В этой игре был очень большой накал", – отметил Егоров в программе "8-16".
"Спорт-Экспресс"
"Эта игра большого накала. Нужно понимать, что пенальти можно назначать только 200-процентный. Вчера многие специалисты говорили о том, что нужно было назначить свободный удар. Во-первых, мы не имеем права назначать свободный удар, который дается только за опасную игру. Опасная игра – это когда нет контакта. Здесь же был контакт. Судью смутило то, что игрок сначала сыграл в мяч.
Не дал пенальти специально, так как раньше не дал "Спартаку"? Это исключено. В футболе минус и минус не дают плюс. Это два минуса. В этой ситуации это 100-процентный пенальти. В футбол так не играют ногами. Тем более нога пошла в лицо шипами.
Но дело в другом. Игра прошла. Никакого шума, никакого скандала по этим моментам не было. Я летел с Дзюбой в одном самолете. Он все прекрасно понял. Я показал на видео эти моменты. Вопросов не было. В этой игре был очень большой накал", – отметил Егоров в программе "8-16".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.