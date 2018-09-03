Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", когда Фернандо в штрафной площади попал ногой в лицо Себастьяну Дриусси."Эта игра большого накала. Нужно понимать, что пенальти можно назначать только 200-процентный. Вчера многие специалисты говорили о том, что нужно было назначить свободный удар. Во-первых, мы не имеем права назначать свободный удар, который дается только за опасную игру. Опасная игра – это когда нет контакта. Здесь же был контакт. Судью смутило то, что игрок сначала сыграл в мяч.Не дал пенальти специально, так как раньше не дал "Спартаку"? Это исключено. В футболе минус и минус не дают плюс. Это два минуса. В этой ситуации это 100-процентный пенальти. В футбол так не играют ногами. Тем более нога пошла в лицо шипами.Но дело в другом. Игра прошла. Никакого шума, никакого скандала по этим моментам не было. Я летел с Дзюбой в одном самолете. Он все прекрасно понял. Я показал на видео эти моменты. Вопросов не было. В этой игре был очень большой накал", – отметил Егоров в программе "8-16".