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Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", когда Фернандо в штрафной площади попал ногой в лицо Себастьяну Дриусси.

"Эта игра большого накала. Нужно понимать, что пенальти можно назначать только 200-процентный. Вчера многие специалисты говорили о том, что нужно было назначить свободный удар. Во-первых, мы не имеем права назначать свободный удар, который дается только за опасную игру. Опасная игра – это когда нет контакта. Здесь же был контакт. Судью смутило то, что игрок сначала сыграл в мяч.

Не дал пенальти специально, так как раньше не дал "Спартаку"? Это исключено. В футболе минус и минус не дают плюс. Это два минуса. В этой ситуации это 100-процентный пенальти. В футбол так не играют ногами. Тем более нога пошла в лицо шипами.

Но дело в другом. Игра прошла. Никакого шума, никакого скандала по этим моментам не было. Я летел с Дзюбой в одном самолете. Он все прекрасно понял. Я показал на видео эти моменты. Вопросов не было. В этой игре был очень большой накал", – отметил Егоров в программе "8-16".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Фернандо Дриусси Спартак Зенит
Сегодня, 22:41
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№6 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 22:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Еще один минус - не удаление Расказова за нарушение Ерохине....
Регистрация: 7.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не в первый раз по высказываниям этого Егорова делаю вывод, что он - конченый недоумок... Хотя, как вариант - он, просто, хитрожопый и беспринципный фуфлыжник. Жаль наш футбол.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Значит у судьи два минуса
Регистрация: 7.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не дал пенальти специально, так как раньше не дал "Спартаку"? Это исключено.

Игра прошла. Никакого шума, никакого скандала по этим моментам не было.

И это глава судейского корпуса, никому не холодно? - ни и слава богу.
Судью смутило то, что игрок сначала сыграл в мяч.

Это ты в самый последний момент придумал, значит и другим игрокам можно будет играть ногой на уровне головы соперника, а фиг ли, я в мяч сперва играл.
Помню, Тарасову каждый второй матч прилетала желтая за игру в мяч и в тело соперника, че за куйня то?


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
все таки есть доля справедливости, не назначил в наши ворота пенальти, не назначил и в Спартаковские ворота пенальти
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
200-процентный, это когда голова от ноги в ворота отлетает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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