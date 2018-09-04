Квинси Промес: чемпионат Испании лучше, чем российский

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что сможет развивать свои игровые навыки в испанской "Севилье"."Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырех сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти все в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое.В Англии трансферное окно закрылось рано, и интерес оттуда исходил не вполне конкретный. Мне пришлось ждать, а потом на горизонте возникла "Севилья". Это стало сделкой последней минуты. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в "Севилье", что также принесет пользу сборной Нидерландов", — цитирует Промеса Leeuwarder Courant.