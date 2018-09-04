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Квинси Промес: чемпионат Испании лучше, чем российский

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что сможет развивать свои игровые навыки в испанской "Севилье".

"Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырех сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти все в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое.

В Англии трансферное окно закрылось рано, и интерес оттуда исходил не вполне конкретный. Мне пришлось ждать, а потом на горизонте возникла "Севилья". Это стало сделкой последней минуты. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в "Севилье", что также принесет пользу сборной Нидерландов", — цитирует Промеса Leeuwarder Courant.

"Газета.ру"
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 00:46
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(1)
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Выдал, падла, военную тайну.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
едрить он великое открытие совершил


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:48) #
  • 0
  •  (2)

внезапно


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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