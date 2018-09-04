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Андрей Панюков о разгроме от ЦСКА: нам не фартит

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о поражении своей команды от московского ЦСКА (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России.

"Обидно, что мы не реализовываем свои моменты. Мы показываем неплохую игру, но нам, можно так сказать, не фартит. Четыре очка в шести стартовых турах — это мало. Грядущая пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу", - цитируют Панюкова "Известия".
Теги: Панюков Урал ЦСКА
Сегодня, 17:20
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