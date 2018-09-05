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Александр Шмурнов: Федор Чалов - молодец

Популярный комментатор Александр Шмурнов пояснил в твиттере, как именно он хотел назвать Чалова:

- Федор Чалов - молодец! - написал Шмурнов в твиттере.



Напоминаем, что до этого Шмурнов назвал Чалова "существительным на букву "м"

Комментатор Шмурнов назвал Федора Чалова словом на букву "м"
Теги: Чалов Шмурнов
Сегодня, 21:49
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15
(5)
№15 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно молодец,парень в 19 лет в сто раз большего достиг в футболе чем этот престарелый свин,он даже заднюю врубил тупорыло... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Thriller
на всё колпино один игрок был - Панов

А ты, триппер, только Панова и знаешь. Из чего заключение, что ты свиной.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№13 Написал: Thriller (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Kolpino2,
у вас на всё колпино один игрок был - Панов. И тот за свиней теперь болеет smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
Ну вот посмотрим, как сами в ЛЧ завоняете

Смотри, а мы уже видели, как Зенит в ЛЕ вонял.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Thriller
щё один млять выполз из бачка. Сами прошлый сезон на пятом месте закончили и играют в ЛЕ, а всё воняют

Ну вот посмотрим, как сами в ЛЧ завоняете. Хотя вас конских сейчас мало, особо расстраиваться некому будет. Обидно просто, когда команды-середняки в ЛЧ тащат. А потом еще и псевдозвезд из игроков делают.
P.S. Сие, дебил, мое личное мнение, Зенит тут ни при чем. А то воняешь сам хуже сибирячков.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: Thriller (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Kolpino2,
ещё один млять выполз из бачка. Сами прошлый сезон на пятом месте закончили и играют в ЛЕ, а всё воняют
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
на игры вроде Зенит-Спартак надо как минимум дополнительных судей назначать.

Да на все матчи Зенита надо так делать, а то Халк падал за пару метров до штрафной соперника и за это ставили пеналь.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Thriller (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
robinzen,
бачок, расскажи-ка нам: когда ваша молодёжь питерцев хет-триками радовала в РПЛ? 4 голами Монако в Юношеской лиге? Пятью голами спартаку за молодёжку?

Так что нехер тут вонять. Ты-то кто есть, чучело помойное? smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • -7
  •  (9)

Ну а какой шанс у ЦСКА в целом и у Чалова в частности в этом сезоне? Работа с судьями! Хорошая, поставленная, многолетняя. Тут видеоповторы не нужны.
P.S. А если серьезно, то на игры вроде Зенит-Спартак надо как минимум дополнительных судей назначать.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 22:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
запускал бы ты ракеты, а не сидел в телевизоре.. как вообще он оказался после МАИ на матчах по футболу?


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ой, мля. Да кто такой Чалов? Что он таокго для нашего футбола сделал, что по нём столько диферамбов поют? Средним командам забивает иногда? ну класс. но низковатый такой...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Thriller (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
замандражировала мигом профурсетка свиноухая smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: РБЛип Липецк (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
...затряс пятачком шнуф-нуф...
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Д*л*о*б
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:52) #
  • +6
  •  (10)
online

Крючкохвостый.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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