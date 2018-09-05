Александр Шмурнов: Федор Чалов - молодец

Федор Чалов - молодец! — Александр Шмурнов (@AShmurnov) September 5, 2018

Популярный комментатор Александр Шмурнов пояснил в твиттере, как именно он хотел назвать Чалова:- Федор Чалов - молодец! - написал Шмурнов в твиттере.Напоминаем, что до этого Шмурнов назвал Чалова "существительным на букву "м"