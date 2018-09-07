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Эмилиано Ригони: ни при каких условиях не хотел бы возвращаться в Россию

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за "Аталанту", рассказал о своих планах на будущее.

"Я перешел в "Аталанту" потому что именно этот клуб проявил настоящую заинтересованность.

Было предложение от "Ювентуса". Я общался на эту тему со своим агентом и решил отказаться.

Что касается моего будущего, то мы обсудим все в конце сезона. Сейчас я об этом не думал, но могу сказать одно: ни при каких условиях я бы не хотел бы возвращаться в Россию. Мне хочется остаться в одном из европейских клубов", – сказал Ригони.

Football Italia
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 13:30
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(6)
№9 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
15 ЛЯМОВ И ВАЛИ, И КРАНЕВИТТЕРА ЗАХВАТИ С СОБОЙ


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:50) #
  • +5
  •  (5)
online

Проявлял интерес Ювентус.

Это тебе агент сказал?)))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:45) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
о как, а чем тебе Зенит не европейский клуб? smile

Зенит клуб европейский, а лига РФПЛ азиопская.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: anonymous
о как, а чем тебе Зенит не европейский клуб? smile

Украина УЦе Европа
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (5)

о как, а чем тебе Зенит не европейский клуб? smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
...Футбольные клубы «Зенит» и «Аталанта» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа....Так что, еще за Зенит-2 поиграешь smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: следующий (Сегодня, 13:32) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Челси»
Плакать о тебе никто не будет.
То как ты в России играл, то вали рогом.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:32) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну Зенит поднял денег на перепродаже.
Так что все довольны)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
"меня не так поняли"? контракт то имеется


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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