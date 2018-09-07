Эмилиано Ригони: ни при каких условиях не хотел бы возвращаться в Россию

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за "Аталанту", рассказал о своих планах на будущее."Я перешел в "Аталанту" потому что именно этот клуб проявил настоящую заинтересованность.Было предложение от "Ювентуса". Я общался на эту тему со своим агентом и решил отказаться.Что касается моего будущего, то мы обсудим все в конце сезона. Сейчас я об этом не думал, но могу сказать одно: ни при каких условиях я бы не хотел бы возвращаться в Россию. Мне хочется остаться в одном из европейских клубов", – сказал Ригони.