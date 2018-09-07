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Мостовой сделал неутешительный прогноз на матч с Турцией

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч России и Турции в Лиге Наций УЕФА.

"Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ. Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

Мне кажется, турки в один мяч выиграют. Максимум на что мы можем рассчитывать - ничья", — сказал Мостовой.

Sport24
Теги: Мостовой Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 14:47
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Химки»
Да, товарняк это , только уже статусный, денешкий не только участникам идут ну и лиге.. Для сборных официальные матчи , это матчи чемпионатов мира и Европы для стран Европы, остальные матчи подготовка к этим турнирам . Сейчась идёт подготовка к групповым матчам к ЧЕ.Игра, результаты на ЧМ сборнойРоссии были впечатляющими, значит двухгодичная подготовка была на высшем уровне, дай бог такая же подготовка чтоб была у Сборной к началу матчей группового этапа ЧЕ... а, по игре с Турками в Турции любому сопернику мира трудно. Здесь дело не только в мастерстве команд а, впсихлогии.. мне кажется таких бешеных болельщиков как в Турции не где нет, даже в Италии в Неаполе).. я три раза был в Турции на стадионе и именно в Трабзоне в разное время и все три раза такие конкретные драки перед матчем у стадиона и после матча..а, во время матча рёв не прекращается все 90 минут и даже когда команды в раздевалке..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Это футбол, а мяч круглый! Посмотрим кто кого.

Турки - добротненькая команда, а мы если настроимся, то сможем обыграть!
Удачи нашим ребятам!!! kissing_heart
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
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