Мостовой сделал неутешительный прогноз на матч с Турцией

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч России и Турции в Лиге Наций УЕФА."Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ. Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.Мне кажется, турки в один мяч выиграют. Максимум на что мы можем рассчитывать - ничья", — сказал Мостовой.