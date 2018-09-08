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Сергей Силкин: фактически победа над сборной Турции состоялась благодаря надежным действиям Лунева

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу сборной России над командой Турции (2:1) в гостевом матче Лиги наций, отметив, что дружина Станислава Черчесова играла с настроением.

- Очень хороший первый тайм, за исключением ошибки, при которой был пропущен гол: игроки сборной не имеют права в штрафной, в линии центральной, оставлять без присмотра соперников. Потому что здесь на подборе турки сыграли первый раз за первый тайм и забили нам гол. - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мяч соперника — это не его заслуга, а наша грубая ошибка. Просто на футбольном поле есть позиции, которые всегда должны быть закрыты. А в принципе наша сборная очень хорошо действовала в подборе, хорошее движение было, играли ребята с настроением первый тайм. А во втором добавили турки. На замены в такие игры непросто выходить, замены нашу игру не усилили. Тем не менее выиграли 2:1, забили те мячи, которые были нужны для победы и для настроения. Победа на старте турнира крайне важна. Понятно, что у нас были ошибки, понятно, что новые игроки вливались, но структура игры мне понравилась.

- Как вам Артем Дзюба в роли капитана?

- Тренер, думаю, сделал правильную ставку. Артем — парень эмоциональный, лидер по духу... Правильное назначение. Тем более Акинфеева не было, ветеранов в команде уже нет, а при всех делах Дзюбе 30 лет — опытный игрок. Мне кажется, он оправдал доверие. Он сейчас в хорошей форме, и на "втором этаже" борьбу выиграл.

- По игре Андрея Лунева, заменившего Игоря Акинфеева, что скажете?

- Просто молодец! Выручил команду в сложнейших ситуациях. И практически эта победа состоялась благодаря надежным действиям нашего вратаря.

- Болельщики разбросали по полю блестки, которые мешали играть командам.

- Ну, конечно, они создавали препятствия. Мне кажется, в целом должны рассматривать вопросы по поводу этих блесток. После матча, когда команду чествуют за победу в турнире — это одно, а перед игрой поле все-таки должно находиться в естественном состоянии.

Rusfootball.info
Теги: Силкин Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:33
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№3 Написал: foresten Челябинск (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лунев красавчик, !!!
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот , что за куйню он несет? Гол мы пропустили? пропустили. И забили два! Так что ПРАКТИЧЕСКИ эта победа состоялась благодоря голам Черышева и Дзюбы!Ну это если как Силкин рассуждать. Это я к тому, что вся команда отыграла хорошо и Лунев в том числе, не надо ни кого выделять как главного творца.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Реал»
За блестки надо один раз засчитать техническое поражение и всё, больше не будет такой проблемы с полем. Неприятно было смотреть даже.
Лунёва надо оставить первым номером, хватит уже восхвалят Акинфеева, дайте защитникам сборной надёжность за спиной почувствовать! wink sunglasses
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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