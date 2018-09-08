Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:31
Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо? (8)
Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо? (8)
14:33
Сергей Силкин: фактически победа над сборной Турции состоялась благодаря надежным действиям Лунева (3)
Сергей Силкин: фактически победа над сборной Турции состоялась благодаря надежным действиям Лунева (3)
12:57
"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1" (63)
"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1" (63)
00:01
Никита Чернов: если у сербов будет столько же моментов, сколько у египтян – они не оставят нам шансов
Никита Чернов: если у сербов будет столько же моментов, сколько у египтян – они не оставят нам шансов
Вчера, 23:56
Италия и Польша сыграли вничью (2)
Италия и Польша сыграли вничью (2)
Вчера, 23:42
Гол Артема Дзюбы принес России победу над Турцией (71)
Гол Артема Дзюбы принес России победу над Турцией (71)
Сергей Силкин: фактически победа над сборной Турции состоялась благодаря надежным действиям Лунева
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу сборной России над командой Турции (2:1) в гостевом матче Лиги наций, отметив, что дружина Станислава Черчесова играла с настроением.
- Очень хороший первый тайм, за исключением ошибки, при которой был пропущен гол: игроки сборной не имеют права в штрафной, в линии центральной, оставлять без присмотра соперников. Потому что здесь на подборе турки сыграли первый раз за первый тайм и забили нам гол. - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мяч соперника — это не его заслуга, а наша грубая ошибка. Просто на футбольном поле есть позиции, которые всегда должны быть закрыты. А в принципе наша сборная очень хорошо действовала в подборе, хорошее движение было, играли ребята с настроением первый тайм. А во втором добавили турки. На замены в такие игры непросто выходить, замены нашу игру не усилили. Тем не менее выиграли 2:1, забили те мячи, которые были нужны для победы и для настроения. Победа на старте турнира крайне важна. Понятно, что у нас были ошибки, понятно, что новые игроки вливались, но структура игры мне понравилась.
- Как вам Артем Дзюба в роли капитана?
- Тренер, думаю, сделал правильную ставку. Артем — парень эмоциональный, лидер по духу... Правильное назначение. Тем более Акинфеева не было, ветеранов в команде уже нет, а при всех делах Дзюбе 30 лет — опытный игрок. Мне кажется, он оправдал доверие. Он сейчас в хорошей форме, и на "втором этаже" борьбу выиграл.
- По игре Андрея Лунева, заменившего Игоря Акинфеева, что скажете?
- Просто молодец! Выручил команду в сложнейших ситуациях. И практически эта победа состоялась благодаря надежным действиям нашего вратаря.
- Болельщики разбросали по полю блестки, которые мешали играть командам.
- Ну, конечно, они создавали препятствия. Мне кажется, в целом должны рассматривать вопросы по поводу этих блесток. После матча, когда команду чествуют за победу в турнире — это одно, а перед игрой поле все-таки должно находиться в естественном состоянии.
Rusfootball.info
- Очень хороший первый тайм, за исключением ошибки, при которой был пропущен гол: игроки сборной не имеют права в штрафной, в линии центральной, оставлять без присмотра соперников. Потому что здесь на подборе турки сыграли первый раз за первый тайм и забили нам гол. - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мяч соперника — это не его заслуга, а наша грубая ошибка. Просто на футбольном поле есть позиции, которые всегда должны быть закрыты. А в принципе наша сборная очень хорошо действовала в подборе, хорошее движение было, играли ребята с настроением первый тайм. А во втором добавили турки. На замены в такие игры непросто выходить, замены нашу игру не усилили. Тем не менее выиграли 2:1, забили те мячи, которые были нужны для победы и для настроения. Победа на старте турнира крайне важна. Понятно, что у нас были ошибки, понятно, что новые игроки вливались, но структура игры мне понравилась.
- Как вам Артем Дзюба в роли капитана?
- Тренер, думаю, сделал правильную ставку. Артем — парень эмоциональный, лидер по духу... Правильное назначение. Тем более Акинфеева не было, ветеранов в команде уже нет, а при всех делах Дзюбе 30 лет — опытный игрок. Мне кажется, он оправдал доверие. Он сейчас в хорошей форме, и на "втором этаже" борьбу выиграл.
- По игре Андрея Лунева, заменившего Игоря Акинфеева, что скажете?
- Просто молодец! Выручил команду в сложнейших ситуациях. И практически эта победа состоялась благодаря надежным действиям нашего вратаря.
- Болельщики разбросали по полю блестки, которые мешали играть командам.
- Ну, конечно, они создавали препятствия. Мне кажется, в целом должны рассматривать вопросы по поводу этих блесток. После матча, когда команду чествуют за победу в турнире — это одно, а перед игрой поле все-таки должно находиться в естественном состоянии.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.