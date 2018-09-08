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В случае перехода в "Спартак" Терри не сможет сыграть в групповом раунде Лиги Европы

В случае перехода в "Спартак" Джон Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы против "Рейнджерс", "Вильярреала" и "Рапида".

Заявки на данную стадию уже сформированы всеми 48 участниками турнира и подтверждены УЕФА.

Англичанин сможет сыграть за "Спартак" в Лиге Европы нынешнего сезона только в том случае, если команда выйдет в плей-офф. В феврале следующего года команды сформируют новые списки для участия в турнире на выбывание, куда можно будет дозаявить трех новых игроков.

СЭ
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 15:21
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