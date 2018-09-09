Дмитрий Булыкин: Терри на закате карьеры и мало чем поможет "Спартаку"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил переход бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в "Спартак"."Для "Спартака" это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь красно-белым. Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам красно-белых. На переход Терри вполне могла повлиять реклама чемпионата России после первенства мира и высокие заработные платы", - сказал Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ.