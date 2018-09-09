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Дмитрий Булыкин: Терри на закате карьеры и мало чем поможет "Спартаку"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил переход бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в "Спартак".

"Для "Спартака" это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь красно-белым. Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам красно-белых. На переход Терри вполне могла повлиять реклама чемпионата России после первенства мира и высокие заработные платы", - сказал Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Булыкин Спартак Терри
Сегодня, 11:01
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№1 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
ебаны в рот еще один специалист вылез

да он научит как играть хоть... я бы под шустрил и с Руни договорился еще
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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