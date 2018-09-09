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Была названа сумма отступных за Промеса в "Севилье"

Испанское издание Mundo Deportivo назвало сумму отступных за голландского нападающего Квинси Промеса, раньше выступавшего за "Спартак".

По информации испанской прессы, отступные футболиста составляют 150 миллионов евро.

"Севилья" рассчитывает на увеличение цены на голландца уже по ходу его первого сезона в Испании.
Теги: Спартак Промес Севилья
Сегодня, 18:54
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№10 Написал: скальп (Сегодня, 21:39) #
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online

Цитата: Lols
эта мартышка и десятки не стоит

Только по итогу у него отступные больше чем годовой бюджет конюшни smile
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: trachok (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
обычная практика испанских клубов, у них вроде даже в регламенте лиги прописано что то такое про отступные. но это не точно)))
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
smiley smile laughing эта мартышка и десятки не стоит
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: пушкин
плохого мнения об Арнольдыче?

"Рынок сложный". (С) Родионов
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
а продадут за пятнадцать


распереживалась несчастная ТЯТЬКА
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
а продадут за пятнадцать
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
По факту там скорее всего 5%...


Тогда зачем написал:
Цитата: GPS
минимум 10%

плохого мнения об Арнольдыче?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: пушкин
Плохо знаешь хохла, 10,5%

В отличии от тебя, всепровидца и тотального всезнаки вообще не знаком с ним. По факту там скорее всего 5%...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Ну, Леня минимум 10% от перепродажи вписал в трансфер..))))

Плохо знаешь хохла, 10,5%.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (6)
online

Ну, Леня минимум 10% от перепродажи вписал в трансфер..))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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