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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Была названа сумма отступных за Промеса в "Севилье"
Испанское издание Mundo Deportivo назвало сумму отступных за голландского нападающего Квинси Промеса, раньше выступавшего за "Спартак".
По информации испанской прессы, отступные футболиста составляют 150 миллионов евро.
"Севилья" рассчитывает на увеличение цены на голландца уже по ходу его первого сезона в Испании.
По информации испанской прессы, отступные футболиста составляют 150 миллионов евро.
"Севилья" рассчитывает на увеличение цены на голландца уже по ходу его первого сезона в Испании.
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