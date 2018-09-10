Юрий Газинский: после Чемпионата мира мы больше раскрепостились

Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал победу над Чехией (5:1).- Ну мы в целом стараемся играть высоко, прессинговать соперника. Понятно, что когда ты садишься низко в оборону и теряешь инициативу, играть становится намного сложнее. Поэтому мы старались не давать сопернику начинать атаки. Мы знали их сильные стороны и старались их устранять.- Они любят убегать в быстрые атаки, то есть нельзя терять в центре мяч. На стандартах хорошо играют. Это рослая команда.- Если честно, даже не понял, как так получилось. Возник какой-то сумбур, передача за спину. Думаю, на теоретическом занятии разберем.- После Чемпионата мира больше раскрепостились. Все равно, как ни крути, официальные турниры, такие как Чемпионат мира, раскрепощают. Потому что после того, как ты играешь против высококлассных команд, которые есть на таких турнирах, появляется некоторая раскрепощенность. Отсюда появляется ответственность, уверенность, и играть становится немного попроще.