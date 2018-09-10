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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Газинский: после Чемпионата мира мы больше раскрепостились
Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал победу над Чехией (5:1).
- Четыре игрока в атаке ярко выраженных и ты в опорной зоне. С такой схемой проще и лучше получается атаковать, или все же соперник позволял?
- Ну мы в целом стараемся играть высоко, прессинговать соперника. Понятно, что когда ты садишься низко в оборону и теряешь инициативу, играть становится намного сложнее. Поэтому мы старались не давать сопернику начинать атаки. Мы знали их сильные стороны и старались их устранять.
- Что конкретно вы устранили, на что обратил внимание тренерский штаб?
- Они любят убегать в быстрые атаки, то есть нельзя терять в центре мяч. На стандартах хорошо играют. Это рослая команда.
- Лунев расстроился, что не сыграл сегодня "на ноль". Почему пропустили гол? Расслабились? Не уследили? Один игрок вообще остался ближе, чем вратарь к линии ворот.
- Если честно, даже не понял, как так получилось. Возник какой-то сумбур, передача за спину. Думаю, на теоретическом занятии разберем.
- Как вы охарактеризуете футбол в исполнении сборной России сейчас?
- После Чемпионата мира больше раскрепостились. Все равно, как ни крути, официальные турниры, такие как Чемпионат мира, раскрепощают. Потому что после того, как ты играешь против высококлассных команд, которые есть на таких турнирах, появляется некоторая раскрепощенность. Отсюда появляется ответственность, уверенность, и играть становится немного попроще.
Rusfootball.info
- Четыре игрока в атаке ярко выраженных и ты в опорной зоне. С такой схемой проще и лучше получается атаковать, или все же соперник позволял?
- Ну мы в целом стараемся играть высоко, прессинговать соперника. Понятно, что когда ты садишься низко в оборону и теряешь инициативу, играть становится намного сложнее. Поэтому мы старались не давать сопернику начинать атаки. Мы знали их сильные стороны и старались их устранять.
- Что конкретно вы устранили, на что обратил внимание тренерский штаб?
- Они любят убегать в быстрые атаки, то есть нельзя терять в центре мяч. На стандартах хорошо играют. Это рослая команда.
- Лунев расстроился, что не сыграл сегодня "на ноль". Почему пропустили гол? Расслабились? Не уследили? Один игрок вообще остался ближе, чем вратарь к линии ворот.
- Если честно, даже не понял, как так получилось. Возник какой-то сумбур, передача за спину. Думаю, на теоретическом занятии разберем.
- Как вы охарактеризуете футбол в исполнении сборной России сейчас?
- После Чемпионата мира больше раскрепостились. Все равно, как ни крути, официальные турниры, такие как Чемпионат мира, раскрепощают. Потому что после того, как ты играешь против высококлассных команд, которые есть на таких турнирах, появляется некоторая раскрепощенность. Отсюда появляется ответственность, уверенность, и играть становится немного попроще.
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