Юрий Газинский: благодарен тренерам, что дали роль капитана

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1).- Вчера на теоретическом занятии Станислав Саламович сказал, что я буду капитаном. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу за доверие, что такую ответственную роль дали. Это добавляет позитива и эмоций.- Были перестановки, были замены, все ребята хорошо провели матч. Делать поспешные выводы не хочется, нужно разобрать матч, посмотреть. Но по счету достаточно неплохо сыграли.- Если отталкиваться от результата, думаю, мы неплохо сыграли.