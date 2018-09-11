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Юрий Газинский: благодарен тренерам, что дали роль капитана

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1).

- Вчера на теоретическом занятии Станислав Саламович сказал, что я буду капитаном. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу за доверие, что такую ответственную роль дали. Это добавляет позитива и эмоций.

- У команды были силы после матча с Турцией?

- Были перестановки, были замены, все ребята хорошо провели матч. Делать поспешные выводы не хочется, нужно разобрать матч, посмотреть. Но по счету достаточно неплохо сыграли.

- Чехия сыграла плохо или Россия хорошо?

- Если отталкиваться от результата, думаю, мы неплохо сыграли.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газинский Сборная России
Сегодня, 20:22
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