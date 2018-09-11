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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Чернышов: расследование WADA против Черышева - это чушь
Бывший тренер сборной России Андрей Чернышов поддержал полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева, в отношении которого WADA начала расследование. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков назвал происходящее глупостью.
"Надоели уже все эти разбирательства. Наших игроков проверяли уже тысячу раз. Но они все пытаются найти черную кошку, в темной комнате, которой там нет. Цепляются за какие-то высказывания. Получается, что завтра кто-то, где-то про кого-то скажет и будет опять расследование. Уже это становится — смешно. Но это политика и все это будет к сожалению, продолжаться. С министром полностью согласен — это чушь", - цитирует Чернышова Sport24.ru.
"Надоели уже все эти разбирательства. Наших игроков проверяли уже тысячу раз. Но они все пытаются найти черную кошку, в темной комнате, которой там нет. Цепляются за какие-то высказывания. Получается, что завтра кто-то, где-то про кого-то скажет и будет опять расследование. Уже это становится — смешно. Но это политика и все это будет к сожалению, продолжаться. С министром полностью согласен — это чушь", - цитирует Чернышова Sport24.ru.
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