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Андрей Чернышов: расследование WADA против Черышева - это чушь

Бывший тренер сборной России Андрей Чернышов поддержал полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева, в отношении которого WADA начала расследование. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков назвал происходящее глупостью.

"Надоели уже все эти разбирательства. Наших игроков проверяли уже тысячу раз. Но они все пытаются найти черную кошку, в темной комнате, которой там нет. Цепляются за какие-то высказывания. Получается, что завтра кто-то, где-то про кого-то скажет и будет опять расследование. Уже это становится — смешно. Но это политика и все это будет к сожалению, продолжаться. С министром полностью согласен — это чушь", - цитирует Чернышова Sport24.ru.
Теги: Чернышов
Сегодня, 20:33
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№2 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
При Чернышове и Черве у Спартака бромантан и появился.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:40) #
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  •  (3)
online

За чушь - 4 года дают, за правду пожизненное.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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