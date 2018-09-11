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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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21:53
Сборная России проиграла Сербии матч квалификации на молодёжный Евро при 38 тысячах зрителей (2)
Сборная России проиграла Сербии матч квалификации на молодёжный Евро при 38 тысячах зрителей (2)
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19:53
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15:43
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13:43
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11:39
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Сборная России проиграла Сербии матч квалификации на молодёжный Евро при 38 тысячах зрителей
11 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 38 763 зрителя. 17 градусов.
Молодёжная сборная России провела свой восьмой матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2019 U-21.
Россия - Сербия - 1:2
Голы: Чернов, 62 (1:0). Йович, 73 - с пенальти (1:1). Лутовац, 88 (1:2).
Россия: Мелихов, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Гулиев, Жигулев (к), Коновалов, Обляков, Зуев (Бакаев, 75), Мелкадзе (Соболев, 84).
Сербия: Радунович, Гайич, Машович, Пантич, Йович, Богосавац, Йованович (к), Маркович, Лутовац (Стеванович, 90+3), Ранджелович (Аджич, 69), Илич (Рачич, 46).
Предупреждения: Гулиев, 29. Машович, 38. Зуев, 45+1. Лутовац, 61. Мелихов, 73. Коновалов, 77.
Молодёжная сборная России провела свой восьмой матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2019 U-21.
Россия - Сербия - 1:2
Голы: Чернов, 62 (1:0). Йович, 73 - с пенальти (1:1). Лутовац, 88 (1:2).
Россия: Мелихов, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Гулиев, Жигулев (к), Коновалов, Обляков, Зуев (Бакаев, 75), Мелкадзе (Соболев, 84).
Сербия: Радунович, Гайич, Машович, Пантич, Йович, Богосавац, Йованович (к), Маркович, Лутовац (Стеванович, 90+3), Ранджелович (Аджич, 69), Илич (Рачич, 46).
Предупреждения: Гулиев, 29. Машович, 38. Зуев, 45+1. Лутовац, 61. Мелихов, 73. Коновалов, 77.
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