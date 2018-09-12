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Губернатор Ростовской области отметил единственный недостаток в организации матча Россия - Чехия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Чехии (2:1).

"В организации матча был один недостаток – не объявили количество людей, присутствующих на трибунах.

На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.

Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне", - сказал губернатор.

Известия
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 10:11
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(0)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
В Ростове даже на матчах Ростов-Анжи, Ростов-Оренбург будет не менее 25 тыс болельщиков. Хотя на матче Ростов-Оренбург пожалуй будет полный стадион!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
разве 2-1 ?????


что было написано на бумажке, то он и прочитал..

вон, Путину пишут, что продолжительность жЫзни в России повысилась, и он это сообщает народу.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
разве 2-1 ?????


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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