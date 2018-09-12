Губернатор Ростовской области отметил единственный недостаток в организации матча Россия - Чехия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Чехии (2:1)."В организации матча был один недостаток – не объявили количество людей, присутствующих на трибунах.На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне", - сказал губернатор.