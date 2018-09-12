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Дмитрий Стоцкий: если сборная выиграла 5:1, значит Газинский хороший капитан

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Дмитрий Стоцкий прокомментировал назначение Юрия Газинского капитаном национальной команды на контрольный матч со сборной Чехии.

"Все в сборной нормально восприняли назначение Газинского капитаном. Юрий вышел на поле и повёл ребят за собой. Если мы выиграли 5:1 — значит хороший у нас капитан", — приводят слова Стоцкого "Известия".
Теги: Сборная России Сборная Чехии Газинский Стоцкий
Сегодня, 11:17
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