Новости партнеров

Динияр Билялетдинов: жизнь продолжается, значит, надо обходиться своими силами "Спартаку"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что защитник Джон Терри отказался от перехода в "Спартак"

"Раз так решил в семейном совете, значит, есть этому определенные обоснования. Мы видим, к сожалению, политическая составляющая в последнее время всегда присутствует в спорте по отношению к России. Тем более, мы знаем отношение британской прессы к России — отрицательное по всем пунктам. Спорт, футбол — большая часть мирового общества. К сожалению, влияют на все сферы нашей спортивной жизни некоторые политические нечистоплотные движения.

Отказался от приезда — жалко. Для лиги и самого Терри было бы интересно получить такой опыт. Жизнь продолжается, значит, надо обходиться своими силами "Спартаку". Видим, что обойма игроков на позицию центрального защитника на данный момент недоукомплектована. Но есть у них ребята из "Спартака-2". Может быть, кого-нибудь оттуда подтянут. Я не вижу ничего трагичного, могло быть положительное, но отрицательного нет. Остается все на своих местах, как и было. Удачи Джону Терри и его амбициям. Прислушивается к семье — это важный фактор в его жизни и карьере", - цитирует Билялетдинова Sport24.
Теги: Билялетдинов Д. Терри Спартак
Вчера, 23:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.