Президент "Анжи": Хабиб против, чтобы в Дагестане насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене

Президент "Анжи" Осман Кадиев поддержал Хабиба Нурмагомедова в конфликте с Тимати."Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.Слышал ли ответ той стороны? Не слушаю такое, мне не до этого. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть.Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступают так же: едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так", – сказал Кадиев.9 сентября организаторы отменили концерт Егора Крида в Махачкале из соображений безопасности. Решение поддержал Хабиб Нурмагомедов. Основатель лейбла Black Star Тимати призвал Хабиба к диалогу, но боец ответил оскорблениями.