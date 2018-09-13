Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Президент "Анжи": Хабиб против, чтобы в Дагестане насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене

Президент "Анжи" Осман Кадиев поддержал Хабиба Нурмагомедова в конфликте с Тимати.

"Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

Слышал ли ответ той стороны? Не слушаю такое, мне не до этого. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть.

Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступают так же: едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так", – сказал Кадиев.

9 сентября организаторы отменили концерт Егора Крида в Махачкале из соображений безопасности. Решение поддержал Хабиб Нурмагомедов. Основатель лейбла Black Star Тимати призвал Хабиба к диалогу, но боец ответил оскорблениями.

"Матч ТВ"
Теги: Кадиев
Сегодня, 01:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
интересно а драться в трусах на публике муслимам вера разрешает?
ебаные лицемеры


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.