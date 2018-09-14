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Молодежка "Динамо" оказалась сильнее сверстников из "Локомотива"

В матче 7-го тура молодёжного первенства России "Локомотив" встречался с "Динамо".

Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников "Сапсан-Арене" и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий Михаил Агеев, который отличился на 22-й и 47-й минутах. Таким образом, "Динамо" одержало вторую подряд победу в молодёжном первенстве, а "Локо" второй раз подряд проиграл.

"Динамо" (13 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, "Локомотив" (9) – на восьмой строчке.
Теги: Динамо Локомотив
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