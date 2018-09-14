Юрий Жевнов вернулся в "Зенит"

"Зенит" объявил о возвращении в клуб бывшего вратаря команды Юрия Жевнова.В петербургском клубе экс-футболист занял пост помощника тренера вратарей Михаила Бирюкова."Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше. В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали, — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю всё, чтобы "Зенит" становился только сильнее!", — сказал Жевнов.