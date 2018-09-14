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Юрий Жевнов вернулся в "Зенит"

"Зенит" объявил о возвращении в клуб бывшего вратаря команды Юрия Жевнова.

В петербургском клубе экс-футболист занял пост помощника тренера вратарей Михаила Бирюкова.

"Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше. В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали, — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю всё, чтобы "Зенит" становился только сильнее!", — сказал Жевнов.

ФК "Зенит"
Теги: Жевнов Зенит
Сегодня, 18:27
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное, не в ворота, Удачи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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