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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Жевнов вернулся в "Зенит"
"Зенит" объявил о возвращении в клуб бывшего вратаря команды Юрия Жевнова.
В петербургском клубе экс-футболист занял пост помощника тренера вратарей Михаила Бирюкова.
"Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше. В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали, — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю всё, чтобы "Зенит" становился только сильнее!", — сказал Жевнов.
ФК "Зенит"
В петербургском клубе экс-футболист занял пост помощника тренера вратарей Михаила Бирюкова.
"Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше. В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали, — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю всё, чтобы "Зенит" становился только сильнее!", — сказал Жевнов.
ФК "Зенит"
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