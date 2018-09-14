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Семак: у Жиркова очень сложная ситуация со здоровьем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал когда вернется в строй Юрий Жирков.

"У Жиркова очень сложная ситуация со здоровьем. Он играл через боль и усугубил свое состояние.

Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем.

Для меня это огромная потеря. Я очень рассчитывал, что Юра нам поможет", – сказал Семак.

Напомним, что 35-летний футболист провел три матча на ЧМ-2018. После матча 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) он уже не выходил на поле из-за травмы мышц голени.

Фонтанка
Теги: Зенит Семак Жирков
Вчера, 22:17
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№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели травма мышц голени настолько сложна, чтобы из-за неё закончить? Печалит, Набибулин хоть и хорош, но с последним пасом вообще никакой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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