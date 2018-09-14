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Себастьян Хольмен: надеюсь, Швеция победит Россию

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен поделился мнением после матча с "Локомотивом" (1:1)

-Ничейный результат - это хорошо для вас?

- Сегодня нам противостоял чемпион России "Локомотив", но если оценить наши игровые действия, то мы были ближе к победе.

- Удаление Крыховяка было заслуженным?

- Знаете, я не могу оценивать действий арбитра, дополнить тут нечего.

- Гол "Локомотива" - офсайд или нет?

- Показалось, что гол забит не по правилам, там было положение вне игры.

- Смолов сейчас лучший нападающий РПЛ?

- Один из лучших.

- Также хорош как Луценко?

- Да, Луценко высококлассный игрок.

- "Локомотиву" скоро предстоит играть в Лиге Чемпионов, какие у них шансы в турнире?


- Честно сказать, я не знаю их соперников...

- "Порту", "Галатасарай", "Шальке-04".

- Знаете, у них неплохие команды в группе, поэтому можно ожидать положительный результат.

- Совсем скоро сборная России сыграет против шведов в Лиге наций, как ожидания от противостояния?

- Надеюсь, Швеция победит. Я верю в это, я же швед.

Передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров
Теги: Динамо Локомотив Сборная Швеции Хольмен Сборная России
Вчера, 23:20
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