Евгений Кафельников - о голе Швеца: опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни

Опять фланг Навесова??????? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 16, 2018

А виноват как всегда Софиан Ханни? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 16, 2018

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых в матче с "Ахматом"."Опять фланг Навесова (Комбарова). А виноват как всегда Софьян Ханни", - написал Кафельников в Твиттере.