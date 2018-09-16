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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Кафельников - о голе Швеца: опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых в матче с "Ахматом".
"Опять фланг Навесова (Комбарова). А виноват как всегда Софьян Ханни", - написал Кафельников в Твиттере.
"Опять фланг Навесова (Комбарова). А виноват как всегда Софьян Ханни", - написал Кафельников в Твиттере.
Опять фланг Навесова???????— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 16, 2018
А виноват как всегда Софиан Ханни?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 16, 2018
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