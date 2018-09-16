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Евгений Кафельников - о голе Швеца: опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых в матче с "Ахматом".

"Опять фланг Навесова (Комбарова). А виноват как всегда Софьян Ханни", - написал Кафельников в Твиттере.


Теги: Спартак Комбаров Ханни Ахмат
Сегодня, 21:13
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(2)
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вафельников smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потеря мельга и срузу пас на гол с фланга близнеца,слов нет уже.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вафляк негодуэ!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Виноват Зенит! Он подкупил игроков сраптака, чтобы те проиграли!!! О боже!! Как убивают сраптак!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
виноват сервантов


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Ханни какая то бездарность как и педроша, мега селекция свинарника как всегда в деле
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (2)
online

опять Женя в гавно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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