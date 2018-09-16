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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21:25
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Футболисты "Спартака" не стали общаться с журналистами
Футболисты "Спартака" не стали общаться с журналистами после матча с "Ахматом" (1:2).
"Спартак" с 14 очками в активе остался на 2-м месте в РПЛ и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Ахмат" поднялся на 8-е место.
"Спартак" с 14 очками в активе остался на 2-м месте в РПЛ и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Ахмат" поднялся на 8-е место.
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