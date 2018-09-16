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Футболисты "Спартака" не стали общаться с журналистами

Футболисты "Спартака" не стали общаться с журналистами после матча с "Ахматом" (1:2).

"Спартак" с 14 очками в активе остался на 2-м месте в РПЛ и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Ахмат" поднялся на 8-е место.
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 22:03
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№6 Написал: spiri (Сегодня, 22:28) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
как то не по-мужски!!
ничего ведь страшного не произошло,правда?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 22:23) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
девицы кисейные, ну проиграли матч, бывает
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
странно...можно было бы списать на шок после поражения, но разве они всерьёз рассчитывали на победу? Это было маловероятно... для всех кто хоть немного интересуется футболом было ясно - Ахмат не проиграет, это как минимум.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Пошли клип снимать к ЛЕ, если в ЧР играть не получается.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (8)

прояпывать надо с честью, позор конечно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Гавнюки одним словом!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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