Футболисты "Спартака" не стали общаться с журналистами после матча с "Ахматом" (1:2)."Спартак" с 14 очками в активе остался на 2-м месте в РПЛ и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Ахмат" поднялся на 8-е место.