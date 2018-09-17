Оборона ЦСКА, покорители «Спартака» и новый бомбардир «Арсенала». Сборная лучших игроков 7-го тура

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Защита ЦСКА, автор крутого гола Мамаев, палачи «Спартака», новый топ-кипер «Рубина», а также ещё целый ряд героев, сделавших этот тур, в традиционной рубрике от Rusfootball.info.
Иван Коновалов, «Рубин»
Впервые в нынешнем сезоне «Рубин» не пропустил. Казанцы сумели удержать победу над «Енисеем», но вряд ли Курбан Бердыев остался доволен действиями своей команды. Хозяева открыли счёт в самом начале встречи, а дальше «Енисей» не сумел забить лишь из-за расточительности в атаке и вдохновенной игры Ивана Коновалова. Как только Сослан Джанаев залечит травму, за пост номер 1 в «Рубине» развернётся нешуточная борьба. Пока Коновалов заочную битву не проигрывает.
Ризван Уциев, «Ахмат»
«Ахмат» вновь умудрился обыграть «Спартак», указав на явные проблемы «красно-белых» в обороне. Один из героев – капитан грозненцев, который своей игрой явно намекнул на то, что может претендовать на место в сборной. Грозненский «Марсело» провёл выдающийся матч, успевая везде.
Владимир Рыков, «Динамо»
«Динамо» едва не прихлопнуло чемпиона на его же поле. «Бело-голубые» были явно ближе к победе в московском дерби, напрочь выключив главных креативщиков соперника. Рыков явно переживает вторую молодость. Защитник «Динамо» в конце уже включил режим Серхио Рамоса, регулярно отправляясь в атаку. Получилось впечатляюще.
Родриго Бекао, ЦСКА
ЦСКА продолжает удивлять выдающейся игрой команды, которая перед началом сезона сменила половину состава. Матч с «Уфой» стал очередным тяжёлым испытанием для москвичей. Уже в начале встречи гости понесли кадровые потери, хотя, казалось бы, куда ещё! Так, из строя выбыли Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес. ЦСКА пришлось срочно перестраивать защиту. Экспериментальный центр обороны с Бекао и Черновым справился на отлично.
Константин Рауш, «Динамо»
Константин Рауш – один из героев матча «Динамо» и «Локомотива». Крайний защитник «бело-голубых» не только здорово играл в обороне, но ещё и сделал несколько классных навесов. Один из них завершился голом, а второй – лишь чудом не конвертировав а забитый мяч Марков.
Павел Мамаев, «Краснодар»
Краснодарцы изрядно покуражились в Каспийске, разгромив несчастный «Анжи». Уже к середине второго тайма гости вели с преимуществом в три мяча, а одним из главных героев стал Павел Мамаев. Точность передач Мамаева составила 91%(!!), он нанёс три удара, два из которых пришлись в створ. И, конечно, вишенка на торте – удивительный гол рабоной! Да, у нас появился свой Ибрагимович. В плане татуировок Павел уже давно сравнялся с шведским бомбардиром, теперь дело за голами.
Никола Влашич, ЦСКА
Хорватский полузащитник постепенно превращается в одного из лидеров обновлённого ЦСКА. Результативная передача и удар в перекладину – итог матча против «Уфы», в котором «армейцы» одержали уверенную победу. Теперь с нетерпением ждём ЦСКА и Влашича в Лиге чемпионов.
Александр Ерохин, «Зенит»
«Зенит» остаётся единственной командой чемпионата страны, которая не потерпела ни одного поражения в РПЛ. Матч с «Оренбургом» получился для «Зенита» непростым. В «газовом дерби» оренбуржцы явно не хотели уступать, но капитулировали перед натиском Ерохина и компании. Сам Александр, которого Семак превратил во второго нападающего, отметился дублем.
Антон Швец, «Ахмат»
Антон Швец появился в матче со «Спартаком» на замену во втором тайме, но отведённым для себя временем распорядился идеально. Именно Швец забил победный мяч, точно пробив от линии штрафной под перекладину. Хавбек не только оказался в нужном месте и в нужное время, но ещё и классно пробил, не оставив шансов Максименко.
Сергей Ткачёв, «Арсенал»
Туляки дали настоящий мастер-класс «Крыльям Советов», которые только вспоминают, как нужно играть в Премьер-Лиге. Пока подопечные Андрея Тихонова откровенно буксуют. В матче с «Арсеналом» им не удалось сдержать Ткачёва, оформившего дубль.
Тимур Жамалетдинов, ЦСКА
Чем хуже для ЦСКА, тем, видимо, лучше! В матче с «Уфой» «армейцы» из-за травм потеряли двух игроков ещё в первом тайме. Одним из «пожарников» стал Тимур Жамалетдинов, который не только сумел заменить травмированного Эрнандеса, но ещё и отметился дублем! Да, в обоих случаях Жамалетдинов забивал с близкого расстояния, но как же здорово он находил эти возможности!
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Иван Коновалов, «Рубин»
Впервые в нынешнем сезоне «Рубин» не пропустил. Казанцы сумели удержать победу над «Енисеем», но вряд ли Курбан Бердыев остался доволен действиями своей команды. Хозяева открыли счёт в самом начале встречи, а дальше «Енисей» не сумел забить лишь из-за расточительности в атаке и вдохновенной игры Ивана Коновалова. Как только Сослан Джанаев залечит травму, за пост номер 1 в «Рубине» развернётся нешуточная борьба. Пока Коновалов заочную битву не проигрывает.
Ризван Уциев, «Ахмат»
«Ахмат» вновь умудрился обыграть «Спартак», указав на явные проблемы «красно-белых» в обороне. Один из героев – капитан грозненцев, который своей игрой явно намекнул на то, что может претендовать на место в сборной. Грозненский «Марсело» провёл выдающийся матч, успевая везде.
Владимир Рыков, «Динамо»
«Динамо» едва не прихлопнуло чемпиона на его же поле. «Бело-голубые» были явно ближе к победе в московском дерби, напрочь выключив главных креативщиков соперника. Рыков явно переживает вторую молодость. Защитник «Динамо» в конце уже включил режим Серхио Рамоса, регулярно отправляясь в атаку. Получилось впечатляюще.
Родриго Бекао, ЦСКА
ЦСКА продолжает удивлять выдающейся игрой команды, которая перед началом сезона сменила половину состава. Матч с «Уфой» стал очередным тяжёлым испытанием для москвичей. Уже в начале встречи гости понесли кадровые потери, хотя, казалось бы, куда ещё! Так, из строя выбыли Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес. ЦСКА пришлось срочно перестраивать защиту. Экспериментальный центр обороны с Бекао и Черновым справился на отлично.
Константин Рауш, «Динамо»
Константин Рауш – один из героев матча «Динамо» и «Локомотива». Крайний защитник «бело-голубых» не только здорово играл в обороне, но ещё и сделал несколько классных навесов. Один из них завершился голом, а второй – лишь чудом не конвертировав а забитый мяч Марков.
Павел Мамаев, «Краснодар»
Мамаев забил в ворота "Анжи" классный гол рабоной
Фото - "Матч-Тв"
Краснодарцы изрядно покуражились в Каспийске, разгромив несчастный «Анжи». Уже к середине второго тайма гости вели с преимуществом в три мяча, а одним из главных героев стал Павел Мамаев. Точность передач Мамаева составила 91%(!!), он нанёс три удара, два из которых пришлись в створ. И, конечно, вишенка на торте – удивительный гол рабоной! Да, у нас появился свой Ибрагимович. В плане татуировок Павел уже давно сравнялся с шведским бомбардиром, теперь дело за голами.
Никола Влашич, ЦСКА
Хорватский полузащитник постепенно превращается в одного из лидеров обновлённого ЦСКА. Результативная передача и удар в перекладину – итог матча против «Уфы», в котором «армейцы» одержали уверенную победу. Теперь с нетерпением ждём ЦСКА и Влашича в Лиге чемпионов.
Александр Ерохин, «Зенит»
«Зенит» остаётся единственной командой чемпионата страны, которая не потерпела ни одного поражения в РПЛ. Матч с «Оренбургом» получился для «Зенита» непростым. В «газовом дерби» оренбуржцы явно не хотели уступать, но капитулировали перед натиском Ерохина и компании. Сам Александр, которого Семак превратил во второго нападающего, отметился дублем.
Антон Швец, «Ахмат»
Швец принёс победу "Ахмату" над "Спартаком"
Фото - "Советский спорт"
Антон Швец появился в матче со «Спартаком» на замену во втором тайме, но отведённым для себя временем распорядился идеально. Именно Швец забил победный мяч, точно пробив от линии штрафной под перекладину. Хавбек не только оказался в нужном месте и в нужное время, но ещё и классно пробил, не оставив шансов Максименко.
Сергей Ткачёв, «Арсенал»
Туляки дали настоящий мастер-класс «Крыльям Советов», которые только вспоминают, как нужно играть в Премьер-Лиге. Пока подопечные Андрея Тихонова откровенно буксуют. В матче с «Арсеналом» им не удалось сдержать Ткачёва, оформившего дубль.
Тимур Жамалетдинов, ЦСКА
Чем хуже для ЦСКА, тем, видимо, лучше! В матче с «Уфой» «армейцы» из-за травм потеряли двух игроков ещё в первом тайме. Одним из «пожарников» стал Тимур Жамалетдинов, который не только сумел заменить травмированного Эрнандеса, но ещё и отметился дублем! Да, в обоих случаях Жамалетдинов забивал с близкого расстояния, но как же здорово он находил эти возможности!
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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