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На матч ЦСКА - "Спартак" назначена судейская бригада Сергея Карасева

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 8-го тура РПЛ.

22 сентября (суббота)

"Енисей" — "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

"Динамо" — "Анжи": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" — "Рубин": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов" — "Уфа": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

"Ахмат" — "Оренбург": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).

23 сентября (воскресенье)

"Зенит" — "Локомотив": судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА — "Спартак": судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

24 сентября (понедельник)

"Крылья Советов" — "Краснодар": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

РФС
Теги: Карасев Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:13
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18
(1)
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Пивовед,
А у меня кроме матчей ещё необходимо своим сайтом заниматься, не постоянно же тут с вами лаяться)


возвращайся давай.
дня через три после дерби.

как бы вернуть те золотые годы РуФу..
?
помнишь зарубу на форуме о выборах конских модераторов на двадцать страниц комментов ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: Thriller (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
А у меня кроме матчей ещё необходимо своим сайтом заниматься, не постоянно же тут с вами лаяться)


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.2
Объективное назначение, объективный судья!

на матче Арсенал-Рубин


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: P.V.2 Россия (Сегодня, 22:09) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Объективное назначение, объективный судья!
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Пивовед,
Караси в сметане офигенная тема. После ПАОКа пивоведов свиноухих не наблюдалось, а уж после чеченских шашлыков тем более joy


граф, ну, йо6ана..

ты ж умный чувак, не уподобляйся лазурному глорью- не связывай время посещения интернетов с футбольными матчами, ёпт..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:57) #
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Цитата: Thriller
У свиней падёж заранее начался, даже удивительно

Свиной визг заложил коту слух. Он знал эти мантры. Глупые хрюнделя не понимали, что их пластинку кот разбил об стену. Вкус меда или Вечер трудного дня?. Женщина поняла, что хотел сказать он. -Не любила она, но уважала.
Не везёт


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Thriller (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Караси в сметане офигенная тема. После ПАОКа пивоведов свиноухих не наблюдалось, а уж после чеченских шашлыков тем более joy


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:48) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
У свиней падёж заранее начался, даже удивительно

графин, ты смятану на всякий случай заготовил ?
тётку предупредил ?
или с карасём есть шансы фсех катком ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять-же, любопытно...мясо, оно конечно задавит коней, но тут судейка непростой, подскользнется в штрафной кто нибудь из цска или Фернандо сыграет как умеет, а там-же дети...помню был такой Петтай, ц.н.....умудрился два чистых гола отменить, когда на трибуне Гинер присутствовал...Аршавин не понимал, во что играем...Петержела понимал, и сказал ...Зениту никогда не быть чемпионом...ошибся, так и Петтая нет....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Thriller (Сегодня, 21:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
У свиней падёж заранее начался, даже удивительно


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Будет интересно. Ждем клева (пенальти и карточек) от ручного Карася.
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
это уже не смешно,карманный карасик гнидера на дерби


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Федун с вылетом из ЛЧ, походу не только Промеса продал, но ещё урезал бюджет на судей
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уже жду скандал, этот придурок по любому начудит.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
как говорят пони: Всё будет Ка-ра-сёв.
забавно..
Ручного Карася назначили на дерби цкг со Спартаком.

а хуле, тащат Спартак судьи, тушинский админресурс, ёпт.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Странно, что не Пи3дабородова


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вероятность того, что одна из команд будет заканчивать матч в меньшинстве с назначением Карасева - очень велика.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +3
  •  (9)

Песдец - уже скучно не будет.

Минимальный набор "Карасев комбо" - пенальти (которого не будет)+неназначенный пенальти (который был) + красная (возможно 2)
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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