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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На матч ЦСКА - "Спартак" назначена судейская бригада Сергея Карасева
РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 8-го тура РПЛ.
22 сентября (суббота)
"Енисей" — "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
"Динамо" — "Анжи": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
"Арсенал" — "Рубин": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Ростов" — "Уфа": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Ахмат" — "Оренбург": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
"Зенит" — "Локомотив": судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА — "Спартак": судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
"Крылья Советов" — "Краснодар": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
РФС
22 сентября (суббота)
"Енисей" — "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
"Динамо" — "Анжи": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
"Арсенал" — "Рубин": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Ростов" — "Уфа": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Ахмат" — "Оренбург": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
"Зенит" — "Локомотив": судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА — "Спартак": судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
"Крылья Советов" — "Краснодар": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
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