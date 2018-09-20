Новости партнеров

Бабаев: мы довольны темпами продаж билетов в этом сезоне. На дерби все уже выкуплено

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о продажах билетов в текущем сезоне.

"Мы очень довольны темпами продаж билетов в текущем сезоне.

На данный момент проданы все билеты на дерби. Что касается Лиги чемпионов, то за первые два дня реализованы 27 тысяч пакетов абонементов. Результат очень достойный. Думаю, мы заполним "Лужники", по крайне мере на матч с «Реалом». Возможно, не все будут посещать следующий матчи, но это будет решать каждый сам для себя. И погода может внести определенные коррективы. Но пока динамика продаж обнадеживает", — цитирует Бабаева Sport24
Сегодня, 09:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.