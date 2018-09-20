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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бабаев: мы довольны темпами продаж билетов в этом сезоне. На дерби все уже выкуплено
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о продажах билетов в текущем сезоне.
"Мы очень довольны темпами продаж билетов в текущем сезоне.
На данный момент проданы все билеты на дерби. Что касается Лиги чемпионов, то за первые два дня реализованы 27 тысяч пакетов абонементов. Результат очень достойный. Думаю, мы заполним "Лужники", по крайне мере на матч с «Реалом». Возможно, не все будут посещать следующий матчи, но это будет решать каждый сам для себя. И погода может внести определенные коррективы. Но пока динамика продаж обнадеживает", — цитирует Бабаева Sport24
"Мы очень довольны темпами продаж билетов в текущем сезоне.
На данный момент проданы все билеты на дерби. Что касается Лиги чемпионов, то за первые два дня реализованы 27 тысяч пакетов абонементов. Результат очень достойный. Думаю, мы заполним "Лужники", по крайне мере на матч с «Реалом». Возможно, не все будут посещать следующий матчи, но это будет решать каждый сам для себя. И погода может внести определенные коррективы. Но пока динамика продаж обнадеживает", — цитирует Бабаева Sport24
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