Самюэлю Жиго сняли швы

Восстановление защитника "Спартака" Самюэля Жиго идет по плану.В среду футболисту сняли швы, а с пятницы он начнет заниматься в бассейне.Жиго был успешно прооперирован в начале сентября в римской клинике "Вилла Стюарт". Первые две недели после операции 24-летний француз восстанавливается в Риме под присмотром врачей, а затем его реабилитация продолжится на базе в Тарасовке.