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Самюэлю Жиго сняли швы

Восстановление защитника "Спартака" Самюэля Жиго идет по плану.

В среду футболисту сняли швы, а с пятницы он начнет заниматься в бассейне.

Жиго был успешно прооперирован в начале сентября в римской клинике "Вилла Стюарт". Первые две недели после операции 24-летний француз восстанавливается в Риме под присмотром врачей, а затем его реабилитация продолжится на базе в Тарасовке.

ФК "Спартак"
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 17:01
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(5)
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:18) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: Пивовед
червивая бомжемразь минусы лепит даже в такой теме.

"Даже там где нельзя , я буду петь.. рок-н ролл"(с) Свиное отродье выходило по одиночке из свинарника. Первая же попавшаяся свинья висела на заборе обугленна и с крючком хвоста. Остатки сладки, каждому своё. Кот был философом.
Минусики? Молчание в зале прервал писатель. У этого кота собственное мнение, попрошу.. Писатель гнался за котом -скотина . ты опять нарушаешь общий порядок. Раздался электрический звонок- антракт и занавес.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:18) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
скорейшего возвращения!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 17:40) #
  • +7
  •  (9)

здоровья!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:35) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Жиго мы тебя ждем.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:33) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
PS: Всегда удивляли минусы на пожелании здоровья.

Ну, за здоровье минусующих!)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:31) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья и отсутствия рецидивов по возвращении!

PS: Всегда удивляли минусы на пожелании здоровья.
Неладно что-то в плят датском королевстве...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:07) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, боец! Ждём!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:04) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья !
Возвращайся скорее,но без спешки !
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червивая бомжемразь минусы лепит даже в такой теме.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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