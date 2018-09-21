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Никола Влашич: неважно, как сложится сезон для ЦСКА, главное — выиграть в дерби

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем матче со "Спартаком".

"Это наш самый принципиальный соперник, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное — обыграть "Спартак"! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче", — сказал Влашич.

Sport24
Теги: Влашич ЦСКА Спартак
Сегодня, 09:10
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(3)
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Согласен, что сейчас "неважно как сложится сезон для ЦСКА", главное выиграть следующий матч в этом сезоне. Сейчас это дерби.
А потом снова следующий матч... И снова следующий матч...
И так настраиваться (и по-шагово продвигаться) до конца сезона. А уж по окончании сезона подвести итоги.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Настрой радует, но на остальные матчи сезона не следует забивать wink
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
А Зинка не столь популярна, в качестве соперника?
Ну да, тут к месту вопрос будет,- Где деньги, Зинь?
Бакланы, Бакланы, Бакланы... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 09:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
это самый важный матч в году

не преуменьшай-это самые важные ДВА матча )
ну может ещё и в полуфинале кубка встретимся.тогда ТРИ
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 09:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное — обыграть "Спартак"

Ему какой-то пенсионер объяснял???? Такие рассуждения уже лет 20 как не актуальны Важный?? - да, принципиальный? в силу истории и традиций-да, но важнее итогов сезона??? Бред...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 09:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
слышен стук двойных маленьких копытец, то отчпоканные австрияками свинки бегут высказать своё "Хрю" smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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