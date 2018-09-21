Источник: "Краснодар" заинтересован в Глушакове. Трансфер может быть оформлен зимой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков зимой может сменить клубную прописку.В хавбеке заинтересован "Краснодар". В январе может состояться или аренда, или полноценный трансфер футболиста.Напомним, что Глушаков был отстранен от тренировок со "Спартаком" вместе с Андреем Ещенко за лайк под постом в инстаграме, где актер Дмитрий Назаров критиковал главного тренера команды Массимо Карреру.