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Источник: "Краснодар" заинтересован в Глушакове. Трансфер может быть оформлен зимой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков зимой может сменить клубную прописку.

В хавбеке заинтересован "Краснодар". В январе может состояться или аренда, или полноценный трансфер футболиста.

Напомним, что Глушаков был отстранен от тренировок со "Спартаком" вместе с Андреем Ещенко за лайк под постом в инстаграме, где актер Дмитрий Назаров критиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Спорт день за днем
Теги: Глушаков Спартак Краснодар
Сегодня, 15:57
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№19 Написал: Valar (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Зачем в Краснодар ? У Глушакова вроде как ростовская прописка, там и пригодился бы, хотя в обеих этих командах не факт, что в основу сможет пробиться. Но попробовать можно.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№18 Написал: trent (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо бы...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№17 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Одним словом - Источник (Пи3даболЬI)


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№16 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Лучше сразу с Ещенко и Каррерой )) Это будет бомба! ))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№15 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
а я не брал бы из свинарни, тем более, не менял бы на Газика. Пусть в Ростов чешет!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№14 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MAG554
Цитата: dekkaktus
только с вашей доплатой в 8 лямов мертвых президентов ))

не ну так не честно... мы вам чемпиона.


это мы еще по божески))) по хорошему с вас бы еще снять денег за то что мы у вас Дениску заберем ))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: imaginary (Сегодня, 16:43) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ну, вай нот, это однозначно усилит Краснодар

только найдут ли общий язык Федун и Галицкий
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
только с вашей доплатой в 8 лямов мертвых президентов ))

не ну так не честно... мы вам чемпиона.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MAG554
Не хочет ли Краснодар махнуться на Газинского? ))


только с вашей доплатой в 8 лямов мертвых президентов ))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 16:28) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
если только в Краснодар 2


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Глушаков ведь неплохо играл! Ему нужна перезагрузка и в футболе и по жизни.

Перезагрузка для любого спартаковца означает смена клуба, любой другой вариант не прокатит, сколько не перезагружайся, или пробуй отличать лайки от дизлайков, ты уже потерян. После подобных ситуаций, к свинарне уже возврата нет, хоть в ноги падай Каррере, и моли его о прощении.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
До зимы может смениться тренер и этот вариант будет не актуален.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: utekay
Глушаков ведь неплохо играл! Ему нужна перезагрузка и в футболе и по жизни.

ключевое слово - играЛ


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков ведь неплохо играл! Ему нужна перезагрузка и в футболе и по жизни.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
нормальный вариант
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (1)

Ну,не знаю,Глушаков это основа Спартака,хороший игрок,из за дрязг уходить,жаль!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не хочет ли Краснодар махнуться на Газинского? ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
... да и к Миллерово поближе будет


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это вариант для всех и Глушак обновит мотивацию и мы будем наигрывать молодых
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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