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Юрий Ковтун: не вижу кандидатур на место Карреры

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о ситуации в московской команде.

- Что происходит со "Спартаком"?

- Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с "Ахматом" и "Рапидом", но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.

На "Спартак" идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.

- Массимо Каррера подвис. Стоит его увольнять?

- Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в "Спартаке". Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.

- Почему?

- На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ковтун Каррера Спартак
Сегодня, 19:22
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2
(2)
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:46) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мостовой...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:38) #
  • -4
  •  (4)

В РФ нет альтернативы двум людям - Путину и Каррере


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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