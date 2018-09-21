Юрий Ковтун: не вижу кандидатур на место Карреры

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о ситуации в московской команде.- Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с "Ахматом" и "Рапидом", но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.На "Спартак" идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.- Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в "Спартаке". Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.- На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера.