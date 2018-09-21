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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Юрий Ковтун: не вижу кандидатур на место Карреры
Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о ситуации в московской команде.
- Что происходит со "Спартаком"?
- Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с "Ахматом" и "Рапидом", но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.
На "Спартак" идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.
- Массимо Каррера подвис. Стоит его увольнять?
- Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в "Спартаке". Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.
- Почему?
- На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера.
"Спорт-Экспресс"
- Что происходит со "Спартаком"?
- Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с "Ахматом" и "Рапидом", но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.
На "Спартак" идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.
- Массимо Каррера подвис. Стоит его увольнять?
- Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в "Спартаке". Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.
- Почему?
- На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера.
"Спорт-Экспресс"
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