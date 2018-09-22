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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руслан Пименов: ситуация в "Спартаке"? "Дом-2" из футбола хотелось бы убрать
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу двух центральных матчей 8-го тура чемпионата России — ЦСКА - «Спартак» и «Зенит» - «Локомотив», а также прокомментировал информацию об отстранении игроков «красно-белых» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основой «Спартака».
- Какие ожидания от игры «Локомотива» в поединке с «Зенитом» с учетом того, что в стартовом матче Лиги чемпионов «железнодорожники» потерпели крупное поражение от «Галатасарая» - 0:3?
- Думаю, что в «дерби двух столиц» мы увидим забитые мячи. Несмотря на то, что обе команды сейчас исповедуют закрытый футбол, мне кажется, что их прорвет в этом принципиальном матче. Кто выиграет, тяжело сказать, но может быть результативная ничья. 2:2, например.
- Почему «Локо» так крупно проиграл в Турции?
- Трения в руководстве всегда сказываются на команде. Разногласия не лучшим образом влияют на результат. Плюс команда обновленная. Кроме того, «Локо» долго не играл в Лиге чемпионов. Возможно, эмоции захлестнули и перебороли здравый смысл. У нас такое было много лет назад в матчах с «Бешикташем», когда мы получили много мячей в наши ворота. Это можно назвать нехваткой опыта.
- Что знаете по поводу нынешней обстановки в команде? Насколько близко вы находитесь сейчас к «Локо»?
- Абсолютно никак не прокомментирую. Даже если бы и был близко, не имел бы права выносить сор из избы.
- А вот у «Спартака» без «сора из избы», увы, не обошлось. Денис Глушаков и Андрей Ещенко, по некоторой информации, за лайки в соцсети отстранены от тренировок с основным составом. В довесок к этому скандалу добавилась и история из личной жизни Глушакова. Наверное, в свете последних событий два поражения подряд не удивляют?
- Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранен, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту. Это надо сделать, чтобы не было недомолвок. И все эти новости закрыть. А не так, мол, один сказал, другой... «Дом-2» хотелось бы из футбола убрать. Хотелось бы, чтобы побольше было именно футбола. Надо по-мужски сказать, что так и так, четко изложить претензии. Это будет нормально и понятно. А не вот каждый будет домысливать, кто хороший, а кто плохой.
-В отличие от спартаковцев, уступивших накануне в Лиге Европы «Рапиду», армейцы не просто добыли волевую ничью в Лиге чемпионов в поединке с «Викторией», но и вполне могли его выиграть. Чего ждать от предстоящего дерби?
- Ну, разные команды противодействовали нашим клубам в еврокубковых матчах. Я думал, что ЦСКА выиграет в Чехии, но здесь была ничья. Думаю, армейцам надо было играть так же, как во втором тайме, весь матч, но что-то не получилось. Можно сказать, что упустили победу. У спартаковцев были полумоменты определенные, но, наверное, плохо сыграли центральные защитники. Ошибки по этой части были. Австрийский футбол немного прямолинейный, но они давят 90 минут, и я не удивлен, как они сыграли. Не хватило «Спартаку» такого игрока, как Титов в свое время. Креативщика. Зобнин в принципе хорошо играл, но необходимо регулировать темп. Если Еременко в октябре вернется на поле, игра «Спартака» должна измениться. И если бы еще красно-белые играли в два нападающих, мне кажется это была бы мощная команда. Что касается предстоящей игры, то опять же «Спартак» - непредсказуемая команда. ЦСКА более предсказуем, они играют стабильно. Если спартаковцы будут играть, как с «Рапидом», армейцы выиграют. Если же красно-белые сумеют перестроиться, то могут выиграть. Мое мнение, будет ничья: 1:1 или 2:2.
- Какие ожидания от игры «Локомотива» в поединке с «Зенитом» с учетом того, что в стартовом матче Лиги чемпионов «железнодорожники» потерпели крупное поражение от «Галатасарая» - 0:3?
- Думаю, что в «дерби двух столиц» мы увидим забитые мячи. Несмотря на то, что обе команды сейчас исповедуют закрытый футбол, мне кажется, что их прорвет в этом принципиальном матче. Кто выиграет, тяжело сказать, но может быть результативная ничья. 2:2, например.
- Почему «Локо» так крупно проиграл в Турции?
- Трения в руководстве всегда сказываются на команде. Разногласия не лучшим образом влияют на результат. Плюс команда обновленная. Кроме того, «Локо» долго не играл в Лиге чемпионов. Возможно, эмоции захлестнули и перебороли здравый смысл. У нас такое было много лет назад в матчах с «Бешикташем», когда мы получили много мячей в наши ворота. Это можно назвать нехваткой опыта.
- Что знаете по поводу нынешней обстановки в команде? Насколько близко вы находитесь сейчас к «Локо»?
- Абсолютно никак не прокомментирую. Даже если бы и был близко, не имел бы права выносить сор из избы.
- А вот у «Спартака» без «сора из избы», увы, не обошлось. Денис Глушаков и Андрей Ещенко, по некоторой информации, за лайки в соцсети отстранены от тренировок с основным составом. В довесок к этому скандалу добавилась и история из личной жизни Глушакова. Наверное, в свете последних событий два поражения подряд не удивляют?
- Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранен, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту. Это надо сделать, чтобы не было недомолвок. И все эти новости закрыть. А не так, мол, один сказал, другой... «Дом-2» хотелось бы из футбола убрать. Хотелось бы, чтобы побольше было именно футбола. Надо по-мужски сказать, что так и так, четко изложить претензии. Это будет нормально и понятно. А не вот каждый будет домысливать, кто хороший, а кто плохой.
-В отличие от спартаковцев, уступивших накануне в Лиге Европы «Рапиду», армейцы не просто добыли волевую ничью в Лиге чемпионов в поединке с «Викторией», но и вполне могли его выиграть. Чего ждать от предстоящего дерби?
- Ну, разные команды противодействовали нашим клубам в еврокубковых матчах. Я думал, что ЦСКА выиграет в Чехии, но здесь была ничья. Думаю, армейцам надо было играть так же, как во втором тайме, весь матч, но что-то не получилось. Можно сказать, что упустили победу. У спартаковцев были полумоменты определенные, но, наверное, плохо сыграли центральные защитники. Ошибки по этой части были. Австрийский футбол немного прямолинейный, но они давят 90 минут, и я не удивлен, как они сыграли. Не хватило «Спартаку» такого игрока, как Титов в свое время. Креативщика. Зобнин в принципе хорошо играл, но необходимо регулировать темп. Если Еременко в октябре вернется на поле, игра «Спартака» должна измениться. И если бы еще красно-белые играли в два нападающих, мне кажется это была бы мощная команда. Что касается предстоящей игры, то опять же «Спартак» - непредсказуемая команда. ЦСКА более предсказуем, они играют стабильно. Если спартаковцы будут играть, как с «Рапидом», армейцы выиграют. Если же красно-белые сумеют перестроиться, то могут выиграть. Мое мнение, будет ничья: 1:1 или 2:2.
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