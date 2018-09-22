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"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию

Болельщики "Спартака" из 70 городов России устроили акцию перед матчем с ЦСКА, который состоится завтра в рамках 8-го тура чемпионата России.

Во всех городах, которые приняли участие в акции, были нарисованы граффити с названием города или региона и далее фразой "ненавидит ЦСКА".

В Москве болельщики красно-белых нарисовали большое граффити, где было написано "Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА".

"В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит балом, под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас вне зависимости от того, где он проживает - в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье - с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби", - говорится в заявлении болельщиков "Спартака" "Ультра Север".

Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 22:22
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№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
это они что-то путают laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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