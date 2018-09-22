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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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22:22
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"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию
Болельщики "Спартака" из 70 городов России устроили акцию перед матчем с ЦСКА, который состоится завтра в рамках 8-го тура чемпионата России.
Во всех городах, которые приняли участие в акции, были нарисованы граффити с названием города или региона и далее фразой "ненавидит ЦСКА".
В Москве болельщики красно-белых нарисовали большое граффити, где было написано "Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА".
"В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит балом, под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас вне зависимости от того, где он проживает - в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье - с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби", - говорится в заявлении болельщиков "Спартака" "Ультра Север".
Во всех городах, которые приняли участие в акции, были нарисованы граффити с названием города или региона и далее фразой "ненавидит ЦСКА".
В Москве болельщики красно-белых нарисовали большое граффити, где было написано "Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА".
"В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит балом, под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас вне зависимости от того, где он проживает - в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье - с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби", - говорится в заявлении болельщиков "Спартака" "Ультра Север".
Вся Россия, вся Москва - ненавидит цска! https://t.co/udWc22klEK pic.twitter.com/bJGV6DHv7j— Ультра Север (@Ultra_spartak) September 22, 2018
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